Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Temsilcimiz Sivasspor Uefa Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu (CANLI)
Giriş Tarihi: 16.3.2023 19:23 Son Güncelleme: 16.3.2023 19:52

Temsilcimiz Sivasspor Uefa Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu (CANLI)

Temsilcimiz Sivasspor Uefa Konferans Ligi’nde Fiorentina’yı konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu CANLI

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında İtalya Serie A ekibi Fiorentina 'yı konuk ediyor. İlk maçı 1-0'lık skorla kaybeden Yiğidolar'da hedef mutlak galibiyet parolası olacak. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Temslicimiz Sivasspor, 1-0'ın rövanşında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetecek

İŞTE İLK 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo

FİORENTİNA: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral

MAÇIN CANLI ANLATIMI

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Fiorentina ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-0 yenildi.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ
Avrupa kupalarında daha önce 29 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 15 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

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Temsilcimiz Sivasspor Uefa Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu (CANLI)
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