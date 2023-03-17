Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Benjamin Stambouli: Galibiyeti Adana’mıza hediye etmek istiyoruz
Giriş Tarihi: 17.3.2023 09:43

Benjamin Stambouli: Galibiyeti Adana’mıza hediye etmek istiyoruz

Benjamin Stambouli: Galibiyeti Adana’mıza hediye etmek istiyoruz

Adana Demirspor’un tecrübeli orta saha oyuncuları Benjamin Stambouli ve Furkan Soyalp, Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçını kazanmak istediklerini belirtti.

Adana Demirspor'un tecrübeli orta saha oyuncuları Benjamin Stambouli ve Furkan Soyalp, Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçını kazanmak istediklerini belirtti.

Adana Demirspor tesislerinde açıklamalarda bulunan Benjamin Stambouli, "Yaşananlardan sonra evimizde oynayacağımız ilk maç olacak. Onun için maçta ciddi şekilde savaşmayı düşünüyoruz. Galibiyeti Adana'mıza, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Adana Demirspor taraftarlarına yeniden kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Uzun zamandır uzaktık. Deplasman maçlarında görsek de kendi sahamızdaki etki, hava, ambiyans çok farklı oluyor. Deprem sonrası uzun bir aranın ardından onlarla buluşacağımız için çok mutluyuz. Hedefimizde bir sapma olmadı. Bütün kariyerim boyunca gördüğüm, anladığım bir şey var ki sadece inananlar yolun sonuna kadar gelebilir. Biz inanmaya devam etmeliyiz. İnandığımız sürece de ligi üst sıralarda bitirme hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE İYİ BİR SKOR ALMAK İSTİYORUZ"

Adana Demirspor'un devre arasına kadrosuna kattığı Furkan Soyalp ise, "Her şey çok güzel gidiyor, tam bir aile ortamımız var. Takıma çabuk adapte oldum, sezonun geri kalanında hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Rekabet her zaman başarıyı kamçılar. Hedefimiz Avrupa ve takımda rekabet olması hem oynayanın, hem oynamayanın kendini daha fazla zorlaması anlamına gelir. Bu nedenle bu ortamın olmasından dolayı mutluyum. Bu süreçte önce kendini, sonra arkadaşını zorlayacak ve başarı için daha çok mücadele edecek. Benim de hedefim bu yıl takımla beraber Avrupa'ya gitmek ve Avrupa kupalarında yer almak. Takımda verebileceğimi maksimum vermek istiyorum. Bu hafta Antalya maçımız var ve bu süreçte istemediğimiz sonuçlar aldık. Ümraniyespor ve Trabzonspor maçı beklediğimizin dışında geçti. Antalya maçıyla beraber yeniden bir seri yakalamak istiyoruz. Bunun için iyi çalışıyoruz. Bu maçta hem kendi sahamızda, hem taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
SON DAKİKA | Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yeni Zelanda’da 7.1’lik korkutan deprem!
Kayıp Fatma’dan acı haber! 1 aydır her yerde aranıyordu
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı! Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Benjamin Stambouli: Galibiyeti Adana’mıza hediye etmek istiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA