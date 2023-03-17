Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’e ultimatom! ’Hücumda daha çok katkı...’

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in iyi performansına rağmen kendisinden beklentiler daha fazla. Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 23 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu şu ana dek 5 asist yaptı. Henüz golle tanışamayan Gedson'dan teknik ekibin beklentisi hücumda daha fazla yer alması.

Bu doğrultuda kendisiyle de görüşen teknik heyet, başarılı futbolcuya "Takıma çok ciddi enerji katıyorsun, arkadaşlarını rahatlatıyorsun. Senin yeteneklerinin herkes farkında. Hücumda da daha etkili bir performans bekliyoruz" mesajını verdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Gedson'dan final paslarında daha dikkatli olmasını, rakip ceza sahası çevresine yaklaşarak şut ve gol arayışında bulunmasını istediği belirtildi.

MİLLİ ARADA SABAH MAÇI!

Kartal, milli arada depremzedelerin yararına hazırlık maçı için Azerbaycan'ın Sabah takımıyla görüşüyor. 24 ya da 25 Mart tarihinde karşılaşmanın oynanması planlanırken iki tarafın uygunluğuna göre tarih de netleşecek. Azerbaycan'da düzenlenecek karşılaşmada elde edilecek gelirin tamamı depremden zarar gören vatandaşlarımız için kullanılacak.