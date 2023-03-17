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Giriş Tarihi: 17.3.2023 09:32

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın hedefi 15'te 15! 'Biz kazanalım, onlar düşünsün'

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın hedefi 15’te 15! ’Biz kazanalım, onlar düşünsün’

Son dakika Galatasaray haberleri: Son 14 lig maçını kazanıp tarihe geçen Galatasaray, bugün Konyaspor'u devirip takipçisi Fenerbahçe’yi (51 puan) psikolojik olarak da yıpratmanın peşinde.

Süper Lig'de 26. haftanın açılışında Konyaspor ile Galatasaray bugün 20.00'de Konya Medaş Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Lig tarihinin en uzun galibiyet serisini (14) yakalayan sarı-kırmızılılar bugün kazanıp farkı 12'ye çıkarıp takipçisi F.Bahçe'ye de psikolojik üstünlük kurmanın peşinde.

Teknik direktör Okan Buruk, takımını "Biz kazanalım, onlar düşünsün" diyerek motive ediyor. Konya dönüşü kalan 10 maçın 6'sını Nef Stadyumu'nda oynayacak G.Saray, şampiyonluk yolunda avantaj elde etmenin hedefinde. Bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan (29) takımı olan sarı-kırmızılılar ayrıca 17 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda.

MERTENS'İN YERİ OLIVEIRA'NIN

Kasımpaşa maçında sarı kart gören Victor Nelsson bugün Konya'da cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Danimarkalı stoperin yokluğunda yeni transfer Kaan Ayhan görev yapacak. Teknik direktör Okan Buruk hafta boyunca Kaan'ı as takımda Abdülkerim ile birlikte oynattı. Sarıkırmızılıların, Konyaspor maçı kafilesinde Dries Mertens, Yusuf Demir, Mattias Ross ve Fredrik Midtjö yer almadı. Orta sahada Berkan Kutlu'yu kullanmayı düşünen teknik direktör Okan Buruk, Oliveira'yı Mertens'in yerinde oynatacak.

KONYA'DA MUHTEŞEM KARŞILAMA

Lider G.Saray'a Konya'da muhteşem bir karşılama vardı... Sarı-kırmızılı oyuncuları büyük coşku ile bağrına basan Konya'daki G.Saraylı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a yönelik tezahüratlarda bulundu...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın hedefi 15'te 15! 'Biz kazanalım, onlar düşünsün'
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