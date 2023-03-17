Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ın gözü Denis Zakaria ve Tiemoue Bakayoko’da

YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Siyah-Beyazlılar, eğer bu transferde sonuca ulaşamazsa rotasını Bakayoko'ya çevirecek... 2021'de Chelsea'den Milan'a kiralanan Fransız orta sahanın İtalyan ekibiyle olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Ancak Milan'ın oyuncuyu şartlı satın alma opsiyonu var. Bu durumu da yakından takip eden yönetim, yaşanacaklara göre harekete geçecek. İtalyan ekibinden kadroya girmekte zorlanan Bakayoko, bu sezon sadece Serie A'daki iki maçta forma giyebildi ve 32 dakika sahada kaldı. Bakayoko'nun şu anki piyasa değeri ise 4 milyon Euro... (Akşam)