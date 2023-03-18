2024-25 için dev adım

Türkiye, 11.800 puan toplayıp 32.100’e ulaştı ve 12. sıraya tırmandı. 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne yeniden iki takım göndereceğiz
Türkiye, 5 takımla başladığı Avrupa serüvenine son 16 turu itibarıyla veda etti. Konyaspor ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden; Başakşehir ile Sivasspor da Konferans Ligi'nden elendi. Ancakelde edilen puanlar, ülke sıralamasındabirçok ilki beraberinde getirdi.
SEZONA 20. başlayan Türkiye, aldığı puanlar ve bonuslarla (11.800) 8 basamak sıçrama yaptı. Ay-Yıldızlılar, bu başarısıyla ilk 20 arasında en fazlayükseliş gösteren ülke olarak zirvede yer aldı.
GALIBIYET ve beraberliklerle 11.800 puanı hanesine yazdıran Türkiye, 2012-13 döneminde 10.200 ile tarihimizinen çok puan kazanılan zamanınıgeride bırakarak rekor kırdı.
FENERBAHÇE, bu sezon topladığı 2.100, Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir 1.700, Rıza Çalımbay liderliğindeki Sivasspor da 1.000 ile kendi rekorlarını kırdı. Trabzonspor 0.850 ve Konyaspor 0.250 puanla katkı verdi.
2024-25'TE 5 TAKIMLA AVRUPA'DAYIZ
Şampiyon: Şampiyonlar Ligi play-off
Lig ikincisi: Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme
Lig üçüncüsü: Avrupa Ligi 2. Ön eleme
Lig dördüncüsü: Konferans Ligi 2. Ön eleme
Türkiye K. Şampiyonu: Avrupa Ligi play-off