2024-25 için dev adım

Türkiye, 5 takımla başladığı Avrupa serüvenine son 16 turu itibarıyla veda etti. Konyaspor ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden; Başakşehir ile Sivasspor da Konferans Ligi'nden elendi.SEZONA 20. başlayan Türkiye, aldığı puanlar ve bonuslarla8 basamak sıçrama yaptı. Ay-Yıldızlılar, bu başarısıylazirvede yer aldı.GALIBIYET ve beraberliklerlepuanı hanesine yazdıran Türkiye,FENERBAHÇE, bu sezon topladığı, Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir, Rıza Çalımbay liderliğindeki Sivasspor daile kendi rekorlarını kırdı. Trabzonsporve Konyasporpuanla katkı verdi.Şampiyon: Şampiyonlar Ligi play-offLig ikincisi: Şampiyonlar Ligi 2. Ön elemeLig üçüncüsü: Avrupa Ligi 2. Ön elemeLig dördüncüsü: Konferans Ligi 2. Ön elemeTürkiye K. Şampiyonu: Avrupa Ligi play-off