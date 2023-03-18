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Giriş Tarihi: 18.3.2023 21:01 Son Güncelleme: 18.3.2023 21:18

Son dakika haberleri: Süper Lig'de flaş ayrılık! Selçuk İnan'ın görevine son verildi...

Son dakika haberleri: Süper Lig’de flaş ayrılık! Selçuk İnan’ın görevine son verildi...

Son dakika haberleri... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak görevine son verildiğini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Selçuk İnan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Teknik direktörlük kariyerindeki ilk tecrübesini Kasımpaşa'da yaşayan Selçuk İnan, lacivert-beyazlı takımın başında 12 Süper Lig maçına çıktı. İstanbul temsilcisi, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig'de flaş ayrılık! Selçuk İnan'ın görevine son verildi...
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