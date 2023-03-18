TFF konuşmalı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konya Galatasaraylılar Derneği'ni ziyaretinde önemli açıklamalar yaptı., ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz olan bir kulübün antrenörü, dolayısıyla yorumları hakkında bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Elbette ki ifade ettiği şeyler hakkında ilgili merciler,Bu konuda yorum yapmamızın doğru olmadığını düşünüyorum.kontratlı futbolcumuz. 4 yıl daha Galatasaray'a hizmet edecek. Futbolda transferler, gitmeler-gelmeler mümkün. Sezon sonunu görmek lazım.de çok önemli bir futbolcu. Bu tip futbolcularınBaşkanı Lale Orta ile yayıncı kuruluş arasında geçtiği iddia edilen diyaloglar ile ilgili) MHK'de yaşananlar inanılır gibi değil. TFF, MHK'deki olaylara dair açıklama yapmalı. Ama şu kadarını ifade edeyim;inanılması mümkün değil.İddialara göre MHK Başkanı Lale Orta, Galatasaray- Kasımpaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya müdahalesine yayıncı kuruluştaki eski programı Trio'da 'Kırmızı kart verilmeliydi' yorumlarına çok kızdı ve programı arayarak, "Ya siz düzeltin ya ben gelip anlatacağım" dedi. Sonra da VAR odasından cep telefonuyla pozisyonun farklı bir açıdan çekilmiş görüntüsünü yolladı.