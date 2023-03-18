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Giriş Tarihi: 18.3.2023

TFF konuşmalı

MEHMET ÖZCAN

“Jesus’un Süper Lig hakkındaki yorumlarına bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Elbette ilgili kişiler gerekeni söyler... MHK’de yaşananlar inanılır gibi değil. TFF, mutlaka açıklama yapmalı.”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konya Galatasaraylılar Derneği'ni ziyaretinde önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, 'Maçlar sahada kazanılmıyor' açıklaması da sorulan Özbek şöyle konuştu:
JESUS, ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz olan bir kulübün antrenörü, dolayısıyla yorumları hakkında bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Elbette ki ifade ettiği şeyler hakkında ilgili merciler, ilgili kişiler gerekeni söyleyeceklerdir, yapacaklardır diye düşünüyorum. Bu konuda yorum yapmamızın doğru olmadığını düşünüyorum.
ZANIOLO kontratlı futbolcumuz. 4 yıl daha Galatasaray'a hizmet edecek. Futbolda transferler, gitmeler-gelmeler mümkün. Sezon sonunu görmek lazım.

MHK İDDİALARI İNANILMAZ
İCARDI de çok önemli bir futbolcu. Bu tip futbolcuların Galatasaray'da kalması için elimizden geleni yapacağız.
(MHK Başkanı Lale Orta ile yayıncı kuruluş arasında geçtiği iddia edilen diyaloglar ile ilgili) MHK'de yaşananlar inanılır gibi değil. TFF, MHK'deki olaylara dair açıklama yapmalı. Ama şu kadarını ifade edeyim; eğer bu sosyal medyadaki görüntüler, söylenenler doğruysa inanılması mümkün değil.

LALE ORTA OLAYI NEDİR?
İddialara göre MHK Başkanı Lale Orta, Galatasaray- Kasımpaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya müdahalesine yayıncı kuruluştaki eski programı Trio'da 'Kırmızı kart verilmeliydi' yorumlarına çok kızdı ve programı arayarak, "Ya siz düzeltin ya ben gelip anlatacağım" dedi. Sonra da VAR odasından cep telefonuyla pozisyonun farklı bir açıdan çekilmiş görüntüsünü yolladı.

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TFF konuşmalı
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