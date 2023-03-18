Umut Nayir'in Milli Takım mutluluğu: "A Milli Takım’da forma giymek her Türk gencinin hayalidir"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor'un forveti Umut Nayir, maçla ilgili olarak, "İlk yarı bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Maçın başından itibaren karşılama planı da, hücum planı da istediğimiz gibi oldu. Oyun kontrolündeyken golü yedik. Ona rağmen oyunda kalıp, skoru da bulduk. İlk yarı çok şikayetçi olduğumuz bir yarı değildi ama ikinci yarıda açıkçası Kasımpaşa'nın pozisyonları daha netti. Bizim de geçiş pozisyonlarımız vardı ama neticelendirme ve son paslarda sıkıntı yaşadık. Kötünün iyisi, birebir rakibimize karşı puan farkının açılmaması için. Milli ara için kaybetmemek önemliydi" ifadelerini kullandı.



"En iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum"

29 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı'na seçilmesinin hatırlatılması üzerine, "A Milli Takım'da forma giymek, futbola Türkiye'de başlayan her Türk gencinin hayalidir. Benim için de hep öyle olmuştu. Geç de olsa şu an nasip oldu. İnşallah oraya gidince, hem oyun katkısı ile hem skor katkısıyla en iyi şekilde Milli Takım'ı temsil etmek istiyorum" diye konuştu.