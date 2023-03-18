Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Umut Nayir'in Milli Takım mutluluğu: "A Milli Takım’da forma giymek her Türk gencinin hayalidir"
Giriş Tarihi: 18.3.2023 16:47

Umut Nayir'in Milli Takım mutluluğu: "A Milli Takım’da forma giymek her Türk gencinin hayalidir"

İHA
Umut Nayir’in Milli Takım mutluluğu: A Milli Takım’da forma giymek her Türk gencinin hayalidir

Ümraniyespor’un forveti Umut Nayir, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna seçilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "A Milli Takım’da forma giymek, futbola Türkiye’de başlayan her Türk gencinin hayalidir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor'un forveti Umut Nayir, maçla ilgili olarak, "İlk yarı bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Maçın başından itibaren karşılama planı da, hücum planı da istediğimiz gibi oldu. Oyun kontrolündeyken golü yedik. Ona rağmen oyunda kalıp, skoru da bulduk. İlk yarı çok şikayetçi olduğumuz bir yarı değildi ama ikinci yarıda açıkçası Kasımpaşa'nın pozisyonları daha netti. Bizim de geçiş pozisyonlarımız vardı ama neticelendirme ve son paslarda sıkıntı yaşadık. Kötünün iyisi, birebir rakibimize karşı puan farkının açılmaması için. Milli ara için kaybetmemek önemliydi" ifadelerini kullandı.

"En iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum"

29 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı'na seçilmesinin hatırlatılması üzerine, "A Milli Takım'da forma giymek, futbola Türkiye'de başlayan her Türk gencinin hayalidir. Benim için de hep öyle olmuştu. Geç de olsa şu an nasip oldu. İnşallah oraya gidince, hem oyun katkısı ile hem skor katkısıyla en iyi şekilde Milli Takım'ı temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin
SON DAKİKA: Genç avukata arkadaşlık teklifini reddetti, mimar çılgına döndü: Böyle doyumsuz bir y... görmedim...
SON DAKİKA: Efe Demir, Yapı Kredi Bankası'ndan gördüğü mobbing nedeniyle mi intihar etti? Veda E-Postası ortaya çıktı! Şok iddialar...
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
SON DAKİKA: İYİ Parti'den istifa eden isim ateş püskürdü: Partinin kurucusu olarak söylüyorum, talimatı FETÖ'cüler verdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Zorbay Küçük için verdi veriştirdi! Okan Buruk Konyaspor maçı sonrası hakeme isyan etti…
Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu: Elbette bir yanıtı olur
Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! Seyahat süresi 25 dakikaya düşecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Umut Nayir'in Milli Takım mutluluğu: "A Milli Takım’da forma giymek her Türk gencinin hayalidir"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA