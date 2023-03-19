Abdülkadir Ömür 10’a kavuşuyor!

Geçen sene 38 maçta 7 gol, 3 asistle rekor kıran ve şampiyonlukta önemli rol oynayan Abdülkadir Ömür, son 2 haftada harika işlere imza attı.Abdülkadir Ömür, şu ana kadar 33 karşılaşmada sahaya çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti.Abdullah Avcı'nın ardından takımın başına getirilen yardımcı antrenör Orhan Ak, 4-1 kazanılan Adana Demirspor maçından sonra oyunculara veda etmişti. Ancak yapılan görüşmede 43 yaşındaki çalıştırıcının bir süre daha devam etmesi için anlaşma sağlandı. 1 haftalık iznin ardından yarın idmanlara başlayacak olan bordo- mavili ekip, gelecek hafta yapılacak seçime kadar Orhan Ak ile çalışmaya devam edecek.