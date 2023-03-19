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Giriş Tarihi: 19.3.2023 10:21

Abdülkadir Ömür 10’a kavuşuyor!

SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, son dönemlerde performans düşüklüğü yaşıyor. Abdülkadir Ömür, şu ana kadar 33 karşılaşmada sahaya çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti. Genç maestro, sakatlığını tamamen atlatan Edin Visca'nın dönüşü sonrası 10 numaraya yerleşecek.

Geçen sene 38 maçta 7 gol, 3 asistle rekor kıran ve şampiyonlukta önemli rol oynayan Abdülkadir Ömür, son 2 haftada harika işlere imza attı. Bu sezon genelde sağ kanatta görev verilen 23 yaşındaki futbolcunun bu nedenle performansı oldukça düşmüştü. Abdülkadir Ömür, şu ana kadar 33 karşılaşmada sahaya çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti. Genç maestro, sakatlığını tamamen atlatan Edin Visca'nın dönüşü sonrası 10 numaraya yerleşecek.

ORHAN AK'LA DEVAM
Abdullah Avcı'nın ardından takımın başına getirilen yardımcı antrenör Orhan Ak, 4-1 kazanılan Adana Demirspor maçından sonra oyunculara veda etmişti. Ancak yapılan görüşmede 43 yaşındaki çalıştırıcının bir süre daha devam etmesi için anlaşma sağlandı. 1 haftalık iznin ardından yarın idmanlara başlayacak olan bordo- mavili ekip, gelecek hafta yapılacak seçime kadar Orhan Ak ile çalışmaya devam edecek.

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Abdülkadir Ömür 10’a kavuşuyor!
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