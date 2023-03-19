Altay’ı bireysel hatalar yaktı

Siyah-beyazlılar yenilen ilk golde kaptan İbrahim'in savunmadaki hatalı pası sonrası kalesinde golü görürken, üçüncü gol aynı hatayı Paixao'nun orta sahada yapmasının ardından geldi.
Teknik direktör Tuna Üzümcü, "Basit, kendi yaptığımız hatalarla rakibe pozisyon verdik ve gol yedik. Basit hatalar takımın moralini bozdu. Bu maçı unutup ileriye bakmamız lazım. Buraya takılmayacağız. Bir sonraki maçta telafi edip yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Siyah-beyazlılarda iç sahada oynanacak Manisa FK maçı öncesi sol bek Naderi sarı kart cezalısı durumuna düştü.