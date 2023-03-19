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Giriş Tarihi: 19.3.2023 13:13

Altay'ı bireysel hatalar yaktı

DHA
Altay’ı bireysel hatalar yaktı

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yendikten sonra dün konuğu olduğu Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Altay, bireysel hataların kurbanı oldu. S

Siyah-beyazlılar yenilen ilk golde kaptan İbrahim'in savunmadaki hatalı pası sonrası kalesinde golü görürken, üçüncü gol aynı hatayı Paixao'nun orta sahada yapmasının ardından geldi.

Teknik direktör Tuna Üzümcü, "Basit, kendi yaptığımız hatalarla rakibe pozisyon verdik ve gol yedik. Basit hatalar takımın moralini bozdu. Bu maçı unutup ileriye bakmamız lazım. Buraya takılmayacağız. Bir sonraki maçta telafi edip yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Siyah-beyazlılarda iç sahada oynanacak Manisa FK maçı öncesi sol bek Naderi sarı kart cezalısı durumuna düştü.

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Altay'ı bireysel hatalar yaktı
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