Bağıra bağıra...

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Giriş Tarihi: 19.3.2023

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MEHMET ÖZCAN
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Yıldız oyuncularda özellikle son 2 haftadaki düşüş takımı derinden etkiledi. Okan Buruk’un hamleleri de yenilginin altyapısını hazırladı

G.Saray, bu sezon ikinci kez öne geçtiği maçta puan kaybederken, başta İcardi olmak üzere yıldızlardaki performans düşüklüğü tabelaya tesir etti. İşte detaylar:
Konyaspor'un hocası Stanojevic, hamleleriyle iki golü hazırladı. Oyuna giren Bruno Paz asistleri yaptı, Oğulcan Ülgün galibiyet golünü attı. Okan Buruk ise Mata, Yunus ve Gomis'i sokarak orta sahayı rakibine bıraktı, gole davetiye çıkardı.
Zaniolo takım oyununa adapte olamadı. Mertens'in yokluğu hissedildi. İstanbul'daki gece hayatına alışan İcardi de Kasımpaşa'nın ardından Konya'da da etkisiz bir görüntü sergiledi.
Rehavete giren sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını açma fırsatını tepti. Lige verilen arada teknik heyet ve yönetim, oyuncuları çifte kupalı şampiyonluk hedefine motive etmeye çalışacak.

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