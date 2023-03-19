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Giriş Tarihi: 19.3.2023 09:17 Son Güncelleme: 19.3.2023 09:44

Dele Alli Beşiktaş'ta kadroya girmeye zorlanıyor! Verilen milli arayı ülkesinde geçirecek...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Dele Alli Beşiktaş’ta kadroya girmeye zorlanıyor! Verilen milli arayı ülkesinde geçirecek...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Dele Alli, kadroya girmeye zorlanırken, oyuncuya milli arayı ülkesinde geçirebileceği söylendi. Dele Alli'de müsabakanın oynanmasını beklemeden Ada'nın yolunu tuttu.

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak renklerine kattığı Dele Alli, kadroyu unuttu… Ankaragücü ve Başakşehir'in ardından dün oynanan İstanbulspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

26 yaşındaki futbolcuya lige verilecek milli arayı isterse ülkesinde geçirebileceği tebliğ edilince Dele Alli de müsabakanın oynanmasını beklemeden Ada'nın yolunu tuttu.

Tecrübeli futbolcu bu sezon 13 Süper Lig maçında sadece 712 dakika süre alırken 2 de gol atmıştı. İki mücadeleyi uyluk gerilmesi nedeniyle kaçıran İngiliz 10 numara, 4 maçı kulübede tamamlamıştı. Son 3 karşılaşmada ise kadroya bile alınmadı.

MASUAKU'NUN 2 MAÇI KALDI!
Sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine iki maç kaldı.

Dün İstanbulspor karşılaşmasında da sahaya 11'de çıkan Demokratik Kongolu sol bek, milli ara sonrasında Fenerbahçe ve Giresunspor ile oynanacak maçlara 11'de başlayıp en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon maddesi geçerli olacak. Siyah-beyazlı yönetim, milli arada İngiliz kulübüyle pazarlık yaparak 2.2 milyon Euro'luk rakamı aşağı çekmeye çalışacak.

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Dele Alli Beşiktaş'ta kadroya girmeye zorlanıyor! Verilen milli arayı ülkesinde geçirecek...
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