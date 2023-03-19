Dele Alli eve uçtu

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak renklerine kattığı Dele Alli, kadroyu unuttu…21 kişilik kadrosuna alınmadı. 26 yaşındaki futbolcuya lige verilecek milli arayı isterse ülkesinde geçirebileceği tebliğ edilince Dele Alli de müsabakanın oynanmasını beklemeden Ada'nın yolunu tuttu.. İki mücadeleyi uyluk gerilmesi nedeniyle kaçıran İngiliz 10 numara, 4 maçı kulübede tamamlamıştı. Son 3 karşılaşmada ise kadroya bile alınmadı.Sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine iki maç kaldı. Dün İstanbulspor karşılaşmasında da sahaya 11'de çıkan Demokratik Kongolu sol bek, milli ara sonrasında Fenerbahçe ve Giresunspor ile oynanacak maçlara 11'de başlayıp en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon maddesi geçerli olacak. Siyah-beyazlı yönetim, milli arada İngiliz kulübüyle pazarlık yaparak 2.2 milyon Euro'luk rakamı aşağı çekmeye çalışacak.Adidas, Beşiktaş Kulübü'nün 120. yılını, Cumhuriyet'in 100. yılına da atıfta bulunduğu "100 Yıllık Saygı, 120 Yıllık Aşk" koleksiyonu ile taçlandırdı. Fermuarlı üst, eşofman altı, tişört ve sweatshirt'ten oluşan özel koleksiyon dün itibariyle adidas mağazalarından satışa çıktı. Ürünler 20 Mart itibariyle de tüm Kartal Yuvası mağazalarında olacak. Beşiktaşlı futbolcular, İstanbulspor karşılaşması öncesi sahaya bu koleksiyondan ürünlerle çıktı.Beşiktaş tribünleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılını unutmadı. Karşılaşma öncesinde skorborddan Çanakkale Zaferi ile ilgili video paylaşıldı. Kapalı tribünü kaplayacak şekilde "Kahramanlık ruhumuzda var. Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" yazılı pankart açıldı.