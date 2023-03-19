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Giriş Tarihi: 19.3.2023

Dele Alli eve uçtu

Ogün ŞAHİNOĞLU
Dele Alli eve uçtu
Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak renklerine kattığı Dele Alli, kadroyu unuttu… Ankaragücü ve Başakşehir'in ardından dün oynanan İstanbulspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı. 26 yaşındaki futbolcuya lige verilecek milli arayı isterse ülkesinde geçirebileceği tebliğ edilince Dele Alli de müsabakanın oynanmasını beklemeden Ada'nın yolunu tuttu. Tecrübeli futbolcu bu sezon 13 Süper Lig maçında sadece 712 dakika süre alırken 2 de gol atmıştı. İki mücadeleyi uyluk gerilmesi nedeniyle kaçıran İngiliz 10 numara, 4 maçı kulübede tamamlamıştı. Son 3 karşılaşmada ise kadroya bile alınmadı.

MASUAKU'NUN 2 MAÇI KALDI!
Sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine iki maç kaldı. Dün İstanbulspor karşılaşmasında da sahaya 11'de çıkan Demokratik Kongolu sol bek, milli ara sonrasında Fenerbahçe ve Giresunspor ile oynanacak maçlara 11'de başlayıp en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon maddesi geçerli olacak. Siyah-beyazlı yönetim, milli arada İngiliz kulübüyle pazarlık yaparak 2.2 milyon Euro'luk rakamı aşağı çekmeye çalışacak.

100 YILLIK SAYGI, 120 YILLIK AŞK
Adidas, Beşiktaş Kulübü'nün 120. yılını, Cumhuriyet'in 100. yılına da atıfta bulunduğu "100 Yıllık Saygı, 120 Yıllık Aşk" koleksiyonu ile taçlandırdı. Fermuarlı üst, eşofman altı, tişört ve sweatshirt'ten oluşan özel koleksiyon dün itibariyle adidas mağazalarından satışa çıktı. Ürünler 20 Mart itibariyle de tüm Kartal Yuvası mağazalarında olacak. Beşiktaşlı futbolcular, İstanbulspor karşılaşması öncesi sahaya bu koleksiyondan ürünlerle çıktı.

18 MART UNUTULMADI
Beşiktaş tribünleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılını unutmadı. Karşılaşma öncesinde skorborddan Çanakkale Zaferi ile ilgili video paylaşıldı. Kapalı tribünü kaplayacak şekilde "Kahramanlık ruhumuzda var. Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" yazılı pankart açıldı.

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Dele Alli eve uçtu
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