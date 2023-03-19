Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Evet! İrtibat kurdum!
Giriş Tarihi: 19.3.2023

Evet! İrtibat kurdum!

Evet! İrtibat kurdum!
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluş yorumcularına yönelik baskıda bulunduğu iddiaları için açıklama yaptı. G.Saray-Kasımpaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya müdahalesinin VAR kayıtları ile ilgili Orta şunları söyledi: "Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle ilgisi yoktur. Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkânı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyon ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

'GÖRÜNTÜLER MHK YETKİSİNDE'
Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayınlamak üzere hazırladığımız "Kuralına Göre" programını hazırlamak için MHK'nın kullanım yetkisindedir. Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmemiştir, girilmeyecektir."

FEDERASYON İZİN VERMEDİ!
MHK Başkanı Lale Orta hakkında çıkan haberler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da konuyla ilgili bilgilendirme istedi. Orta'nın dün Anadolu Ajansı aracılığı ile yaptığı açıklamanın ise TFF'nin sitesinden yayınlanmasına izin verilmediği iddia edildi...

EN ÇOK OKUNANLAR

14 Mayıs seçimleri son anketi: Başkan Erdoğan yüzde 53, AK Parti yüzde 41
İzmir'de depremzedelere büyük ayıp! Depremzedelere tahsis edilen konutlar satışa çıktı
HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı' sözleri 6'lı koalisyonda kriz yarattı: DEVA Partisi'nden Mansur Yavaş'a rest!
Halk TV canlı yayınında skandal! Açık açık PKK propagandası yapıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
Halk TV skandalına MHP'den sert tepki! RTÜK inceleme başlattı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Murat Gezici; ‘Erdoğan önde’ dedi! CHP’lilerin hedefi oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Evet! İrtibat kurdum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA