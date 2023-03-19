Evet! İrtibat kurdum!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluş yorumcularına yönelik baskıda bulunduğu iddiaları için açıklama yaptı. G.Saray-Kasımpaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya müdahalesinin VAR kayıtları ile ilgili Orta şunları söyledi: "Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle ilgisi yoktur.Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır.Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmemiştir, girilmeyecektir."MHK Başkanı Lale Orta hakkında çıkan haberler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da konuyla ilgili bilgilendirme istedi. Orta'nın dün Anadolu Ajansı aracılığı ile yaptığı açıklamanın ise TFF'nin sitesinden yayınlanmasına izin verilmediği iddia edildi...