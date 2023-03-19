Evet! İrtibat kurdum!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluş yorumcularına yönelik baskıda bulunduğu iddiaları için açıklama yaptı. G.Saray-Kasımpaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya müdahalesinin VAR kayıtları ile ilgili Orta şunları söyledi: "Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle ilgisi yoktur. Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdanve daha net şekilde değerlendirme imkânısağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntühakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişimkurulmuştur ve söz konusu pozisyonile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesiamaçlanmıştır.
'GÖRÜNTÜLER MHK YETKİSİNDE'
Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır. Tümgörüntüler, yayıncı kuruluşta yayınlamaküzere hazırladığımız "Kuralına Göre" programınıhazırlamak için MHK'nın kullanımyetkisindedir. Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmemiştir, girilmeyecektir."
FEDERASYON İZİN VERMEDİ!
MHK Başkanı Lale Orta hakkında çıkan haberler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da konuyla ilgili bilgilendirme istedi. Orta'nın dün Anadolu Ajansı aracılığı ile yaptığı açıklamanın ise TFF'nin sitesinden yayınlanmasına izin verilmediği iddia edildi...