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Giriş Tarihi: 19.3.2023 22:54

Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Taraftarlarımızı haklarını helal etmiyoruz"

İHA
Fenerbahçe’den flaş açıklama! Taraftarlarımızı haklarını helal etmiyoruz

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Adanaspor maçında benzer bir şekilde haklı pozisyona itiraz eden hocamıza kırmızı kart gösterilmişti, bu akşam da aynı senaryonu hep beraber gördük. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan, takımımız ile beraber olmak için gelen taraftarlarımızın, camiamızın haklarını helal etmiyoruz” dedi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3-1 kazanılan Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kızılhan, "Tüm yaşananlara rağmen bu akşam mükemmel oynayan takımımızı tebrik eder, taraftarımıza teşekkür ederim. Birkaç gündür oluşturulan gündem, bu maçta yaşananlar, verilen, verilmeyen kartlar, ofsaytlar, çizgiler... Bu sisteme yazıklar olsun. Adanaspor maçında benzer bir şekilde haklı pozisyona itiraz eden hocamıza kırmızı kart gösterilmişti, bu akşam da aynı senaryoyu hep beraber gördük. Herkes için çok açık net bir pozisyona itiraz eden hocamıza kırmızı kart gösterildi. Fenerbahçe'yi yıllardır sistem dışında tutmak isteyen yapıya, yapılara sesleniyorum; kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan, takımımız ile beraber olmak için gelen taraftarlarımızın, camiamızın haklarını helal etmiyoruz" diye konuştu.

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Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Taraftarlarımızı haklarını helal etmiyoruz"
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