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Giriş Tarihi: 19.3.2023 13:52

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki

AA
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’ten MHK Başkanı Lale Orta’ya tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın "yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı"yla ilgili ifadelerine tepki göstererek, "İlk duyduğumda inanmadım. Böyle bir şey olamaz." sözlerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, yönetici ve üyeler Riva'daki Düşler Vadisi Proje alanında sohbet toplantısında bir araya geldi.

MHK Başkanı Lale Orta'nın dünkü açıklamasıyla ilgili soruya Özbek, "İnternet sitemizden gerekli açıklamayı yaptık. İlk duyduğumda inanmadım. Böyle bir şey olamaz, mümkün değil. İnandırıcı gelmemişti. Anadolu Ajansı'ndaki haberi görünce hayretler içinde kaldım. Türkiye Futbol Federasyonunun yetkili kurumları var, gerekeni yapacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki
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