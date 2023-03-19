Göztepe’de kaptan Yasin dönüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de bu haftayı bay takım olarak geçiren Göztepe'de ara sakatlara yaradı. Haftalardır takımdan uzak kalan kanat oyuncusu kaptan Yasin Özteken'in iyileştiği bildirildi.

Bu hafta içinde takımla idmanlara başlayacak olan Yasin'in Tuzlaspor deplasmanından formasına kavuşacağı kaydedildi. Yasin'le birlikte tedavisi süren orta saha Tuğbey'in de hazır duruma geleceği ve genç oyuncunun da görev verilmesi durumunda Tuzlaspor müsabakasında oynayabileceği vurgulandı. Bu sezon Göztepe'de 22 lig maçına çıkan 36 yaşındaki Yasin 8 gol atıp 2 de asist yaptı.