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Giriş Tarihi: 19.3.2023 13:11

Göztepe'de kaptan Yasin dönüyor

DHA
Göztepe’de kaptan Yasin dönüyor

Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin, uzun süren sakatlığın ardından sahalara geri dönüyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de bu haftayı bay takım olarak geçiren Göztepe'de ara sakatlara yaradı. Haftalardır takımdan uzak kalan kanat oyuncusu kaptan Yasin Özteken'in iyileştiği bildirildi.

Bu hafta içinde takımla idmanlara başlayacak olan Yasin'in Tuzlaspor deplasmanından formasına kavuşacağı kaydedildi. Yasin'le birlikte tedavisi süren orta saha Tuğbey'in de hazır duruma geleceği ve genç oyuncunun da görev verilmesi durumunda Tuzlaspor müsabakasında oynayabileceği vurgulandı. Bu sezon Göztepe'de 22 lig maçına çıkan 36 yaşındaki Yasin 8 gol atıp 2 de asist yaptı.

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Göztepe'de kaptan Yasin dönüyor
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