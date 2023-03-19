Haber hattı

LA Liga'nın bu haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Dünyanın 1 numaralı derbilerinden olanŞampiyonluk yarışını ciddi oranda etkileyecek ezeli rekabette Katalan takımı (65), Madrid ekibinin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Xavi yönetimindeki Barcelona, rakibini yenip son 12 haftaya 12 puan farkla girmeyi hedeflerken Ancelotti'nin öğrencileri de kazanarak yarıştan kopmamak istiyor.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde, Fenerbahçe Beko, kendi evinde karşılaştığı Beşiktaş Emlakjet'i 95-80 mağlup etti.Kartal'da Usher'in 22 sayısı takımına yetmedi.ise Tofaş'ı 83-81 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basketbol-P.Karşıyaka: 77-84, Aliağa Petkim-Bahçeşehir Koleji: 77-69.Toroslar- Kayseri: 57-61, Rize Bld.-Ormanspor: 72-75, Nesibe Aydın-Bursa: 87-68.TFF, Avrupa Şampiyonası Elemeler D Grubu'ndaTaraftarlarımız, Ay-Yıldızlı ekibi tribünlerden destekleyemeyecek. Federasyon, Türk futbolseverler için çevrimiçi hatıra bileti satılacağını açıkladı. A Milli Takımımız, Ermenistan'ın ardından ikinci maçında ise 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da karşı karşıya gelecek.Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde VakıfBank, evinde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yenerek 2. sıradaki yerini korudu. Sarı-siyahlılar, karşılaşmanın setlerini 25-16, 25-15, 23-25, 25-10'luk skorlarla kazandı. VakıfBank'ta 3 oyuncu çift hanelere ulaştı. MücadeledeDiğer sonuçlar şöyle: Çukurova- Sigorta Shop.: 3-0, Türk Hava Yolları Bolu Belediye: 3-1, PTT-Nilüfer: 1-3.Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Samsunspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek liderliğini korudu. Son 9 maçında 8. galibiyetini alan ve puanını 54'e çıkaran Karadeniz ekibinin golünü 39. dakikada Douglas Tanque kaydetti.a Douglas Tanque kaydetti.