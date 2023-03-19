Haber hattı

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Giriş Tarihi: 19.3.2023

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El Clasico heyecanı
LA Liga'nın bu haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Dünyanın 1 numaralı derbilerinden olan Barcelona-Real Madrid bu akşam TSİ 23.00'te kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını ciddi oranda etkileyecek ezeli rekabette Katalan takımı (65), Madrid ekibinin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Xavi yönetimindeki Barcelona, rakibini yenip son 12 haftaya 12 puan farkla girmeyi hedeflerken Ancelotti'nin öğrencileri de kazanarak yarıştan kopmamak istiyor. El Clasico, Tivibu'dan ekranlara gelecek.

Derbiye Hayes damgası!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde, Fenerbahçe Beko, kendi evinde karşılaştığı Beşiktaş Emlakjet'i 95-80 mağlup etti. Sarılacivertli takımda Nigel Hayes 30 sayı, 9 ribauntla farklı galibiyetin mimarı oldu. Kartal'da Usher'in 22 sayısı takımına yetmedi. Galatasaray Nef ise Tofaş'ı 83-81 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basketbol-P.Karşıyaka: 77-84, Aliağa Petkim-Bahçeşehir Koleji: 77-69. ING Kadınlar Basketbol Ligi: Toroslar- Kayseri: 57-61, Rize Bld.-Ormanspor: 72-75, Nesibe Aydın-Bursa: 87-68.

Türkler'e bilet satışı yok!
TFF, Avrupa Şampiyonası Elemeler D Grubu'nda Türkiye'nin, deplasmanda oynayacağı ilk maç olan Ermenistan karşılaşmasında Türk taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu. Taraftarlarımız, Ay-Yıldızlı ekibi tribünlerden destekleyemeyecek. Federasyon, Türk futbolseverler için çevrimiçi hatıra bileti satılacağını açıkladı. A Milli Takımımız, Ermenistan'ın ardından ikinci maçında ise 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da karşı karşıya gelecek.

VakıfBank, doludizgin
Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde VakıfBank, evinde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yenerek 2. sıradaki yerini korudu. Sarı-siyahlılar, karşılaşmanın setlerini 25-16, 25-15, 23-25, 25-10'luk skorlarla kazandı. VakıfBank'ta 3 oyuncu çift hanelere ulaştı. Mücadelede Aleksia Karutasu, 20 sayıyla en skorer isim oldu. Diğer sonuçlar şöyle: Çukurova- Sigorta Shop.: 3-0, Türk Hava Yolları Bolu Belediye: 3-1, PTT-Nilüfer: 1-3.

Samsun tam gaz
Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Samsunspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek liderliğini korudu. Son 9 maçında 8. galibiyetini alan ve puanını 54'e çıkaran Karadeniz ekibinin golünü 39. dakikada Douglas Tanque kaydetti.a Douglas Tanque kaydetti.

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