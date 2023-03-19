Kartal coştu bir kere!

Beşiktaş ilk devrede özellikle Ghezzal'ın olduğu sağ kenarı kullandı. İlk 45'te tam 29 orta denemesi yapan siyah-beyazlı ekip, kenar ortaları ve duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Cenk, takımını da soyunma odasına önde götürdü. Aboubakar'ın namına yakışır vuruşla attığı gol farkı ikiye çıkardı. Şenol Güneş de skorun avantajıyla bir dizi değişikliğe gitti.65'ten sonra İstanbulspor oyuna ortak olurken 70'te golü buldu. Peş peşe fırsatlar da yakalayan sarı-siyahlıların beraberlik umudunu ise Redmond şık bir golle bitirdi.Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in yerine teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesiyle formayı alan ve gollerini sıralamaya başlayan Cenk Tosun, önemli bir başarıya imza attı. Bu sezon 26 resmi karşılaşmada görev alan Cenk, 10'u Süper Lig, 3'ü de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 13 kez fileleri havalandırdı. 31 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla Avrupa'da geçirdiği 5 yıldaki gol sayısını şimdiden geride bıraktı. Premier Lig'de Everton'da 4.5, Crystal Palace'ta da yarım sezon forma giyen Cenk, sakatlıklar sebebiyle 61 maçta sahaya çıkmış ve 12 kez ağları sarsmıştı.Beşiktaş'taki ilk dört maçında beklentileri karşılayamayan ve rakip fileleri havalandıramayan Aboubakar, sonrasında sahaya çıktığı üst üste 3 maçta da gol atmasını bildi. Aralık 2021'den (Suudi Arabistan Pro Lig) bu yana ilk kez üst üste üç lig karşılaşmasında ağları sarsan Kamerunlu yıldız, F.Bahçe maçıyla ilgili ise "Ben derbileri severim. O maçta hepimiz istekle oynayacağız. Umarım derbide de gol atarım" yorumunu yaptı.En son 16 Ekim 2022 tarihinde Beşiktaş'ın evinde Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve 45 dakika sonunda sakatlanarak oyundan alınan Rachid Ghezzal, 153 gün sonra başlangıç kadrosunda yer buldu.Tecrübeli futbolcu, bundan önce 14 Ağustos 2022'de oynanan ve 3-3 biten Alanyaspor karşılaşmasında 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Bu arada Şenol Güneş, skor 2-0 olunca Ghezzal'ı riske etmemek adına 63. dakikada oyundan aldı.Uzun bir sakatlık ve ameliyat sürecinden döndüm. Sahada olmaktan ötürü mutluyum. Beşiktaş'ı özlemişim... Derbide umarım en iyi Ghezzal'ı taraftara göstereceğim.Aboubakar ile aynı anda sahada olmayı seviyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında iyi anlaşıyoruz."Beşiktaş harika bir kulüp. Böylesi bir trajediden sonra Beşiktaş'a gelmek benim için bir fırsat oldu. Gençliğimden beri aşık olduğum işi, böyle bir kulüpte yaptığım için mutluyum.Beşiktaş, bu sezon 6. kez üç ve üstü gol atarak kazandı.