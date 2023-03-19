Keşke araya girmeseydik

“Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. F.Bahçe derbisi öncesi Milli aranın zamanlaması iyi olmadı. Tam 14 oyuncumuz bizimle çalışmayacak”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, galibiyetin ardından "Pas yüzdemiz, orta yüzdemiz düşündüğümüzün altındaydı. Redmond'ın da Aboubakar'ında Cenk'in de topa vurma özelliğivar... Her şeye rağmen hak ettiğimiz bir maçtı. Daha iyi olmak için birlikte çalışacağız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı milli ara sonrası oynayacakları F.Bahçe maçıyla ilgili "Derbi maç öncesi aranınzamanlaması iyi olmadı. 14 oyuncumuz bizimle olmayacak. Kalanlarla çalışacağız. Derbiyi iyi geçersek başka şeyler konuşuruz" ifadesini kullandı. Güneş; Jesus'un 'bu ligin sportif gerçekliğiyok açıklamasıyla' ilgili soruya ise "Bu tip yorumları doğru bulmuyorum.Beşiktaş'ın hakkını yemesinler. Biz işimizeodaklanacağız" cevabını verdi.
2.14
Ligde 14 maçta 30 puan alan Şenol Güneş, 2.14 puan ortalaması yakaladı. 9 galibiyet elde eden tecrübeli hoca, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
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Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ligde çıktığı son 7 iç saha maçının 6'sından galip ayrıldı, 1'ini beraberlikle bitirdi.