Keşke araya girmeseydik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, galibiyetin ardından "Pas yüzdemiz, orta yüzdemiz düşündüğümüzün altındaydı.Her şeye rağmen hak ettiğimiz bir maçtı. Daha iyi olmak için birlikte çalışacağız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı milli ara sonrası oynayacakları F.Bahçe maçıyla ilgili "14 oyuncumuz bizimle olmayacak. Kalanlarla çalışacağız. Derbiyi iyi geçersek başka şeyler konuşuruz" ifadesini kullandı. Güneş; Jesus'unilgili soruya isecevabını verdi.Ligde 14 maçta 30 puan alan Şenol Güneş, 2.14 puan ortalaması yakaladı. 9 galibiyet elde eden tecrübeli hoca, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı.Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ligde çıktığı son 7 iç saha maçının 6'sından galip ayrıldı, 1'ini beraberlikle bitirdi.