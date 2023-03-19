Kime niyet kime kısmet

Galatasaray, Konyaspor'a 2-1 yenilirken maçın oyuncusu yaptığı iki şık asistle Bruno Paz oldu. Adrese teslim paslarıyla damga vuran Angolalı futbolcunun, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörüSarı-lacivertli ekipten ayrılırkenvegibi iki önemli ismi miras bırakan Portekizli çalıştırıcı,Ancak Pereira'nın takımı, o dönem Farense'de kiralık oynayan 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Sporting ile anlaşma sağlayamadıBaşarılı teknik adam, daha sonra sağlık sorunlarını gerekçe gösterip Corinthians'tan ayrılıp Flamengo'ya gitti.