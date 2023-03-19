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Giriş Tarihi: 19.3.2023

Kime niyet kime kısmet

UĞUR ÇEM
Kime niyet kime kısmet

F.Bahçe’nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira, Bruno Paz’ı geçen sezon Corinthians’a almak istedi. Ancak anlaşma sağlanamayınca Konyaspor’a gelip, G.Saray’ın fişini çekti

Galatasaray, Konyaspor'a 2-1 yenilirken maçın oyuncusu yaptığı iki şık asistle Bruno Paz oldu. Adrese teslim paslarıyla damga vuran Angolalı futbolcunun, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın geçen sezon transfer listesinde olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekipten ayrılırken Kim Minjae ve Miguel Crespo gibi iki önemli ismi miras bırakan Portekizli çalıştırıcı, geçen yıl Corinthians'ın başındayken Bruno Paz'ı istedi. Ancak Pereira'nın takımı, o dönem Farense'de kiralık oynayan 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Sporting ile anlaşma sağlayamadı ve Paz da temmuz ayında Konyaspor'un yolunu tuttu. Başarılı teknik adam, daha sonra sağlık sorunlarını gerekçe gösterip Corinthians'tan ayrılıp Flamengo'ya gitti.

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Kime niyet kime kısmet
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