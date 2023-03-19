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Giriş Tarihi: 19.3.2023

Şimşek geri döndü

Şimşek geri döndü

Antalya karşısında Emre Akbaba ve Cherif Ndiaye’nin golleriyle 3 puana ulaşan Adana ekibi evinde 12 maçtır kaybetmiyor

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısındaki 4-1'lik yenilgiyle sahadan ayrılan ve ardından Antalyaspor'u konuk eden Adana Demirspor 3 puan alıp geri döndü. 33. dakikada Badou N'Diaye'nin asistinde Emre Akbaba ağları bulurken 45'te sahneye Cherif Ndiaye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi. 59'da kazanılan penaltıyı kaleci Helton'a nişanlayan Cherif Ndiaye büyük üzüntü yaşarken kalan dakikalarda Antalyaspor'un gol çabalarından sonuç çıkmadı. Adana Demirspor bu sezon sahasındaki yenilmezlik serisini 12'ye çıkardı.

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Şimşek geri döndü
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