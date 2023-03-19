Şimşek geri döndü

Antalya karşısında Emre Akbaba ve Cherif Ndiaye’nin golleriyle 3 puana ulaşan Adana ekibi evinde 12 maçtır kaybetmiyor
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısındaki 4-1'lik yenilgiyle sahadan ayrılan ve ardından Antalyaspor'u konuk eden Adana Demirspor 3 puan alıp geri döndü. 33. dakikadaBadou N'Diaye'ninasistinde Emre Akbabaağları bulurken 45'te sahneyeCherif Ndiaye çıktıve durumu 2-0'a getirdi. 59'da kazanılan penaltıyı kaleci Helton'a nişanlayan Cherif Ndiaye büyük üzüntü yaşarken kalan dakikalarda Antalyaspor'un gol çabalarından sonuç çıkmadı. Adana Demirsporbu sezon sahasındakiyenilmezlik serisini12'ye çıkardı.