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Giriş Tarihi: 19.3.2023 13:09

Sivasspor’da Charisis şoku!

İHA
Sivasspor’da Charisis şoku!

DG Sivasspor, tecrübeli oyuncusu Charis Charisis’in sakatlandığını duyurdu. Charisis, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Sivasspor'da Charis Charisis şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp Yunan oyuncunun, sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Charisis'in sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivasspor Doktoru Baran Güler, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında perşembe günü sahamızda Fiorentina ile oynadığımız maçın 15. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Charis Charisis'e gerçekleştirilen kontrollerde, sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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Sivasspor’da Charisis şoku!
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