Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması! Valentin Rosier ve Tayyip Talha Sanuç...

Beşiktaş Kulübü, futbolcuları Valentin Rosier'de enfekte tiroglossal kist tespit edildiğini ve cerrahi işlem uygulandığını, Tayyip Talha Sanuç'un ise sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini bildirdi.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle;



"Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan oyuncumuz Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Valentin Rosier'in tedavi süreci devam etmektedir.



Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile yaptığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayyip Talha Sanuç'un yapılan MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."