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Giriş Tarihi: 19.3.2023 20:13 Son Güncelleme: 19.3.2023 20:23

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den maç sırasında flaş açıklama! "Sisteminize yazıklar olsun"

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den maç sırasında flaş açıklama! Sisteminize yazıklar olsun

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ilk yarısındaki pozisyonlara ilişkin sosyal medyadan flaş bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Devre arasına 1-0 geride gittikleri müsabaka devam ederken sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sisteminize yazıklar olsun. Sezonun 26. haftası itibarıyla 'bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!"

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den maç sırasında flaş açıklama! "Sisteminize yazıklar olsun"
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