Vitor Pereira onu takımına istemişti! Bruno Paz...

Galatasaray, Konyaspor'a 2-1 yenilirken maçın oyuncusu yaptığı iki şık asistle Bruno Paz oldu. Adrese teslim paslarıyla damga vuran Angolalı futbolcunun, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın geçen sezon transfer listesinde olduğu ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekipten ayrılırken Kim Minjae ve Miguel Crespo gibi iki önemli ismi miras bırakan Portekizli çalıştırıcı, geçen yıl Corinthians'ın başındayken Bruno Paz'ı istedi.

Ancak Pereira'nın takımı, o dönem Farense'de kiralık oynayan 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Sporting ile anlaşma sağlayamadı ve Paz da temmuz ayında Konyaspor'un yolunu tuttu. Başarılı teknik adam, daha sonra sağlık sorunlarını gerekçe gösterip Corinthians'tan ayrılıp Flamengo'ya gitti.