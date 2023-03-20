A Milli Futbol Takımı’nda Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının hazırlıkları başladı

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman basına açık olarak gerçekleştirildi. İdmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve hücum varyasyonları çalışıldı. Saha çalışmasında yer almayan Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Enes Ünal ve Orkun Kökçü salonda çalıştı. Abdulkerim Bardakcı ise ağrıları sebebiyle antrenmanda yer almadı.

MEHMET CAN AYDIN VE UMUT NAYİR İLK KEZ MİLLİ TAKIMLA ÇALIŞTI

Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

İLK RAKİP ERMENİSTAN

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Bu mücadele 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak.