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Giriş Tarihi: 20.3.2023 16:00 Son Güncelleme: 20.3.2023 16:24

Abdülkadir Ömür kararını verdi! Trabzonspor'da kalacak mı ?

Abdülkadir Ömür kararını verdi! Trabzonspor’da kalacak mı ?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, geleceği ile ilgili kararı verdi. Genç yıldız, Avrupa'ya gitmek için hazırlanıyor. 23 yaşındaki başarılı oyuncunun sezon sonunda bordo-mavililerden ayrılarak Avrupa hayalini gerçekleştirmek istediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon yıllar sonra Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, sürpriz bir karar aldı. 23 yaşındaki başarılı oyuncunun sezon sonunda bordo-mavililerden ayrılarak Avrupa hayalini gerçekleştirmek istediği öne sürüldü.

AVRUPA HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR
Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezonlarda da birçok Avrupa ekibiyle gündeme gelmiş ancak gelen teklifler reddedilmişti. Bordo-mavililerden sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan genç oyuncuya özellikle Fransa ve İspanya'dan taliplerin olduğu öğrenildi.

Trabzonspor ile bu sezon 33 resmi maça çıkan Abdülkadir. bu maçlarda 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. (sporx)

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Abdülkadir Ömür kararını verdi! Trabzonspor'da kalacak mı ?
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