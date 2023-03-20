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Giriş Tarihi: 20.3.2023 11:23

Altay, 3 maçlık deplasman sürecini 3 puanla noktaladı

Altay, 3 maçlık deplasman sürecini 3 puanla noktaladı

Altay, Spor Toto 1. Lig’de arka arkaya oynadığı 3 dış saha maçında sadece 1 galibiyet alarak, bu süreci 3 puanla noktaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 5 Mart Pazar günü Bodrumspor müsabakasıyla başladığı deplasman serüvenini 3 puanla tamamladı. İzmir temsilcisi bu sürecin ilk maçında konuk olduğu Bodrumspor'a 2-0 kaybetti. İkinci müsabakada ise siyah-beyazlılar Eyüpspor karşılaştı ve Marco Paixao'nun 68. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Deplasman sürecinin son maçında şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer rakibi Çaykur Rizespor deplasmanına giden- Altay, mücadeleyi 3-1 kaybetti. Böylece siyah-beyazlılar 3 maçlık deplasman dönemini 3 puanla tamamladı. Öte yandan Tuna Üzümcü, Eyüpspor galibiyetiyle İzmir temsilcisinin başındaki ilk galibiyet sevincini yaşamıştı.

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Altay, 3 maçlık deplasman sürecini 3 puanla noktaladı
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