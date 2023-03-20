Beşiktaş’ta yeni sezon için karar verildi! 2 yıldız isim takımda kalıyor...

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz devam ederken siyah-beyazlı ekip 3 yıldız futbolcu için kararını verdi.

Şenol Güneş önderliğinde yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekipte gelecek isimler kadar ayrılacak isimler de önem arz ederken 3 yıldız için de teknik ekipten karar çıktığı öğrenildi.

CENK TOSUN BİLDİĞİNİZ GİBİ

Aboubakar'ın yükselişinde takıma sağladığı uyum kadar Cenk Tosun'un da payı yadsınamaz derecede çok büyük. Şenol Güneş'in, ilk dönemde olduğu gibi sol kanat hücumcusu olarak görev verdiği Cenk, Aboubakar ile müthiş bir uyum yakaladı ve son üç maçta hücum üstünlüğünün tamamen Beşiktaş'a geçmesini sağladı. Dün akşam attığı ilk golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkartan Cenk'in 2 de asisti bulunuyor. Milli golcü ayrıca Beşiktaş ile toplamda 172 maça çıkarken dün akşam 80. golünü attı ve Beşiktaş tarihinin en golcü 10 futbolcusu arasında yer aldı.

KONTRATIN YENİLENMESİ BEKLENİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Cenk Tosun, önceki akşam İstanbulspor karşısında elde edilen 3-1'lik skora bir gol ve 1 asistlik katkı yapmıştı. Takım kaptanlığını en iyi şekilde yerine getiren Tosun, skor konusunda da üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı. Sözleşmesinin otomatik olarak 1 yıl daha uzamasına 1 gole katkı uzaklıkta olan Tosun'la, milli maç arasında bu maddenin devreye girmeden kontrat yenilenmesi bekleniyor.

MAAŞI 3 KATINA ÇIKACAK

Başarılı oyuncunun 550 bin Euro olan garanti ücretinin 1.5 milyon Euro'ya çıkarılması ve sözleşmesine bonus maddelerinin de eklenmesi planlanıyor. Operasyon, Cenk Milli Takım'dan dönünce Fenerbahçe maçı öncesinde yapılacak.

BONSERVİSİ ALINACAK

Sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen tecrübeli sol bek Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine iki maç kaldı. Masuaku, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarına 11'de başlayıp en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon maddesi geçerli olacak. Beşiktaş, 2.2 milyon Euro ödeyerek oyuncuyu alacak.

SON MAÇTA ŞIK GOL

Sezon başında Southampton'dan bonservisiyle Beşiktaş'a kazandırılan Nathan Redmond, istikrar sorunu yaşasa da çalışkan görüntüsüyle dikkat çekmişti. Önceki gün Rachid Ghezzal'ın ilk 11'e dönüşü sonrasında kulübeye geçiş yapan İngiliz hücumcu, bu durumu sorun etmeyerek sonradan oyuna dahil olup şık bir gole imza attı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş formasıyla 21 maçta 3 gol ve 3 asisti bulunan Jamaika asıllı futbolcunun profesyonelliğinden memnun olan teknik ekibin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyla kontrat yenilenmesine olumlu baktığı ifade edildi. İdarecilerin, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla lig bitiminde 2 senelik yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.