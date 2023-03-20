Kevin N'Koudou'dan Beşiktaş'a sitem! "Ben ne yaptım?"

Beşiktaş'ta resmi olmasa da pratikte kadro dışı bırakılan ve teknik ekibin kadroda düşünmediği Georges Kevin N'Koudou, asbaşkan Emre Kocadağ ile bir görüşme yaptı.

Tecrübeli futbolcu, "Bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ne hocaya, antrenörlere ne de takım arkadaşlarıma saygısızlık yapmadım. Kimse bana açıklama yapmadı. Her maç kadroya alınacak gibi çalışıyorum. Sorun neyse çözülmesini istiyorum" diyerek af talebinde bulundu.

Kocadağ konuyu Şenol Güneş ve başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini söyleyip çalışmalara devam etmesini istedi.

2019 yazında Beşiktaş'a 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 karşılığı transfer olan Georges-Kevin N'Koudou, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 5 gol atıp 1 asist yaptı.