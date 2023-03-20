Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Valencia, King ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 20.3.2023 13:51 Son Güncelleme: 20.3.2023 13:54

Son dakika: Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Valencia, King ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Son dakika: Fenerbahçe’den sakatlık açıklaması! Valencia, King ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de dev derbi öncesi Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlığıyla ilgili açıklama yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte, dev derbi öncesi yaşanan sakatlıklar moral bozarken, aynı zamanda takımı endişelendiriyor.

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan oyuncular hakkında bilgilendirme yaptı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı. Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi.

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Son dakika: Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Valencia, King ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
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