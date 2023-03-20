Son dakika: Fenerbahçe’den sakatlık açıklaması! Valencia, King ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan oyuncular hakkında bilgilendirme yaptı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı. Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi.