Umut Nayir ve Mert Günok, Ermenistan maçı öncesinde konuştu

Mert ve Umut, milli takımın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Milli takıma yeniden döndüğü için mutlu olduğunu belirten Mert, "Geçtiğimiz sezon, benim için kolay olmadı. Beşiktaş'a transfer olduktan kısa bir süre sonra ağır bir sakatlık yaşadım ve böyle büyük bir sakatlık, futbol kariyerimde ilkti. Futbolun içinde bunlar var. Önemli olan yerden kalkmak. Ben hedeflerim doğrultusunda buraya tekrar geleceğimi biliyordum. Hocamızla da oynamaya başladığım dönemden sonra görüşmemiz oldu. Kendisiyle sürekli iletişim halindeydik. Her zaman benimle ve performansımla yakından ilgilendi. Şu anda önemli bir yolun başlangıcındayız. İnşallah güzel bir başlangıç ile sonu finaller olur." dedi.

Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmalarını değerlendiren deneyimli kaleci, "Deplasmanda Ermenistan ile oynayacağımız maç için farklı görüşler olabilir ama biz saha içinde kalıp oradan galip gelerek Hırvatistan maçına odaklanacağız. Başlangıçlar her zaman önemlidir. Takım olarak hedefimiz Almanya." şeklinde konuştu.

Mert Günok, takımın en deneyimli isimlerinden biri olduğunun hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Bu takımda yurtdışında oynayan çok kaliteli oyuncular var. Ben açıkçası kendimi yaşça çok büyük görmüyorum. Ben de onlardan biriyim. Buradaki birçok oyuncuyla 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başarmıştık. Yine bunu yapabilecek güçteyiz. Genç arkadaşlarımız da çok kaliteli ve yetenekli. O yüzden ben yolumuzun güzel olacağını düşünüyorum."

Milli file bekçisi, kaledeki rekabet hakkında ise, "Yaklaşık son 5-6 senede Türk kaleciliği önemli mesafeler kaydetti. Çok değerli kaleciler var. Biz de bu rekabetin içerisindeyiz. Bu rekabet de milli takıma yarayacaktır. Her genç oyuncunun olmak istediği yer burada 1 numara olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in milli takım aday kadrosu açıklanmadan önce kendisiyle konuştuğunu aktaran Mert, "Şenol Hoca, kadro açıklanmadan önce 'Çağrılacağını düşünüyorum' şeklinde görüşünü bana belirtmişti. Şenol Hoca geldikten sonra oynamaya başladım. Burada olmamda onun da katkısı var. Sonucunda buradayız. İnşallah güzel bir şekilde başlayıp, güzel bir şekilde bitiririz." ifadelerini kullandı.

UMUT NAYİR: "BENİM DURUMUM YAŞI BİRAZ GEÇMİŞ TÜRK GENÇLERİ İÇİN ÖRNEK OLABİLİR"

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Umut Nayir, bu nedenle büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Stefan Kuntz ile kampa katılmadan da görüştüğünü belirten Umut, "Hocam bana söylediklerini basın toplantısında tekrarladı. Benim durumum yaşı biraz geçmiş Türk gençleri için örnek olabilir. Benim durumum aslında her zaman hırslı bir şekilde çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin kanıtı. Milli Takım da olmak benim için mutluluk verici. Hocamızın 29 yaşında Almanya milli takımına seçilip Avrupa şampiyonu olması umarım bize örnek olur. Ben de inşallah bu mutluluğu Stefan Kuntz önderliğinde yaşarım." şeklinde konuştu.

Milli takımdaki arkadaşları tarafından sıcak bir şekilde karşılandığını aktaran golcü futbolcu, "Burada daha önceden birlikte futbol oynadığım, takım arkadaşlığı yaptım insanlar var. Bu ilk deneyimim olmasına rağmen çok fazla yabancılık çekmedim açıkçası. Burada toplanma sebebimiz Avrupa Futbol Şampiyonası. Grup maçları ile bu süreç başlayacak. Hedefimiz büyük. Ermenistan maçı ile bu süreci başarılı bir şekilde başlatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan Ligi'nde futbol oynadığını hatırlatan 29 yaşındaki oyuncu, bu ülke futboluyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hırvatistan büyük bir futbol kültürüne sahip. Son dönemde neredeyse tüm büyük turnuvalara katıldılar. Ve başarılı da oldular. Ben de 2 sene öncesine kadar Hırvatistan'da performans göstermiş bir oyuncu olarak onların düzenine de aşinayım. O yüzden rekabet ortamlarının ne kadar yüksek düzeyde olduğunun da farkındayım. Bizim için Hırvatistan'a karşı oynamak büyük bir hedef. Tabii ki grup liderliği için oynayacak olmamız da büyük bir hedef. Hırvatistan'a karşı ikonik maçlarımız da var. Yine aynı ciddiyet ile hazırlanıp inşallah onları üzecek sonucu alırız."

Umut Nayir, aday kadrodaki forvet oyuncularının yüksek performansı hakkında ise, "Forvet oyuncuları skor yaptıkça öz güvenleri yerine geliyor. Bu durum da skor yapmaya devam etmelerini sağlıyor. Aslında birbirini pekiştiren şeyler. Şu an milli takım kampında Enes ve Cenk ile birlikte 3 forvet olarak gözüküyoruz. Üçümüzün de performansının keskin olması milli takım adına fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu, Ümraniyespor'daki performansıyla milli takıma gelmesi hakkında ise şunları söyledi:

"Futbol bir organizasyon işidir. Bir forvet olarak da takım arkadaşlarınıza çok daha bağımlısınız. Sezon başında Ümraniyespor'a gelirken Recep Hoca'ya 'Hedefim milli takım' demiştim. Hocam da 'inşallah' diye temennide bulunmuştu. Takımımda bana biçilen rolü iyi oynadığımı düşünüyorum. Performansımı yükselttim. Ümraniyespor bugün ligde alt sıralarda olmasına rağmen çoğu maçta takdir toplayan bir oyun sergiliyor. Ekibin bu oyunu da benim performansımı olumlu yönde etkiliyor."

Umut, 29 yaşında ilk kez A Milli Takıma seçilmesiyle ilgili olarak, "Arda Güler, aramızda sanırım en genç arkadaşımız. Ben onun yaşındayken profesyonel takıma yeni geçiş yapmıştım. Şu an kendisiyle aynı milli takımda forma giyebiliyorum. O yüzden insanların hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Performansın yanında aidiyet ve kararlılık da gösterirsek milli takımın kapısının herkese açık olduğunu görüyoruz. İnşallah herkese de nasip olur. Bugün birçok oyuncu milli takımdan teklif bekliyor ama bu durumu belirleyen birçok etken var. Hocalarımızın kararlarını vermesini sağlayan birçok değişken var. Ben bireysel olarak kendi etki edebileceğim alanlara odaklandım hep. Buradaki karar mercii Stefan Kuntz ve kendisi beni buraya layık gördü. Bende bana duyulan güvenin karşılığını sahada vermek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.