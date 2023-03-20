Yığido kendine geldi

Avrupa'ya veda eden Demir Grup Sivasspor, Ankaragücü'nü devirip moral buldu. 23'te Isaac Cofie'nin golü ile öne geçen Yiğido, ilk yarıyı 1-0 ile kapattı. İkinci devrede de oyunun hakimi durumunda olan ve kontrolü Başkent ekibine bırakmayan Yiğido,İki farklı skorun da etkisi ile maça devam eden Rıza Çalımbay'ın talebeleri, sarı-lacivertlilerin maça ortak olmak için yaptığı atakları zorlanmadan savuşturdu ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dün Ankaragücü karşısında bir rekora imza attı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, ligdekez teknik adam olarak sahaya çıkarak en çok maçta görev alan hoca oldu. Çalımbay,müsabakada görev alarak Samet Aybaba'yı geride bıraktı.