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Giriş Tarihi: 20.3.2023

Yığido kendine geldi

Yığido kendine geldi
Avrupa'ya veda eden Demir Grup Sivasspor, Ankaragücü'nü devirip moral buldu. 23'te Isaac Cofie'nin golü ile öne geçen Yiğido, ilk yarıyı 1-0 ile kapattı. İkinci devrede de oyunun hakimi durumunda olan ve kontrolü Başkent ekibine bırakmayan Yiğido, 77'de kazanılan penaltıyı da ilk golün asistini yapan Samu Saiz ile ağlara gönderip 2-0 öne geçti. İki farklı skorun da etkisi ile maça devam eden Rıza Çalımbay'ın talebeleri, sarı-lacivertlilerin maça ortak olmak için yaptığı atakları zorlanmadan savuşturdu ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Rıza Çalımbay'dan rekor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dün Ankaragücü karşısında bir rekora imza attı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, ligde 622. kez teknik adam olarak sahaya çıkarak en çok maçta görev alan hoca oldu. Çalımbay, 621 müsabakada görev alarak Samet Aybaba'yı geride bıraktı.

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