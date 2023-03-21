Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Takım'da şok! Abdülkerim Bardakcı, kadrodan çıkarıldı...
Giriş Tarihi: 21.3.2023 18:20 Son Güncelleme: 21.3.2023 18:27

A Milli Takım'da şok! Abdülkerim Bardakcı, kadrodan çıkarıldı...

A Milli Takım’da şok! Abdülkerim Bardakcı, kadrodan çıkarıldı...

Ermenistan ve Hırvatistan maçı hazırlıklarına devam eden A Milli Futbol Takımı'nda Abdülkerim Bardakcı, aday kadrodan çıkarıldı.

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın çalışmaları sürerken Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu dinmeyen baş ağrıları nedeniyle milli takımla devam edemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen milli futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

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A Milli Takım'da şok! Abdülkerim Bardakcı, kadrodan çıkarıldı...
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