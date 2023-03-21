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Giriş Tarihi: 21.3.2023 12:10

Göztepe'de hava topları Marko Kvasina’ya emanet

İHA
Göztepe’de hava topları Marko Kvasina’ya emanet

Göztepe forması giyen başarılı santrfor Marko Kvasina, bu sezon ligde kazandığı hava toplarıyla dikkatleri çekti. 1.94 boyundaki oyuncu, maç başına 5.05 hava topu kazanma oranıyla bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de top koşturan Marko Kvasina, hava toplarındaki başarısıyla ligde en öne çıkan isim oldu. Yaz döneminde Belçika takımlarından KV Oostende'den transfer edilen Avusturyalı forvet, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik de katkı verdi.

1.94'lük oyuncu, hava toplarında gösterdiği başarıyla da adından söz ettiriyor. Rakip savunmaları bu anlamda zorlayan 26 yaşındaki futbolcu, 5.05'lik oranla ligde maç başına en fazla hava topu kazanan oyuncu konumunda bulunuyor. Öte yandan Kvasina'yı, Manisa FK'dan David Domgjoni (4.79) ve Sakaryasporlu Ümit Kurt (4.50) takip ediyor.

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Göztepe'de hava topları Marko Kvasina’ya emanet
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