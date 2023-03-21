İstifası istenen MHK Başkanı Lale Orta’dan açıklamalar: Yaptım! gerekirse yine yaparım

Tartışılan ve istifası istenen MHK Başkanı Lale Orta kendini savundu. İşte TRT Spor'a konuşan Orta'nın açıklamalarından öne çıkanlar…pozisyonunda kesinlikle sarı, kırmızı kart meselesi değildi. Bunun ötesindeydi. Televizyonda kırmızı kart olması gerektiği söylendi. Hakemlerimden böyle bir şeyin olmadığını, ayağa temas olmadığını öğrendim. Böyle bir şeyin farklı görüntüsünü fark ettiğimde herkes tarafından gerçeğin bilinmesini istedim.şekilde, hiçbir programa baskı yapmadım.başka bir pozisyon olursa başka bir maçta, yine ayın şekilde davranacağım.MHK Başkanı'yım. Bütün pozisyonları isteme ve anında elime geçirme, telefonuma getirtme hakkım var. Bütün VAR konuşmalarını da dinleyebilirim.kulübe asla manipülasyonum söz konusu olamaz.bir-iki maçın dışında son 3 haftada çok başarılıydı. Gönülleriyle ve sevgileriyle maçları yönetiyorlar.