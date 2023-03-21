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Giriş Tarihi: 21.3.2023

İstifası istenen MHK Başkanı Lale Orta’dan açıklamalar: Yaptım! gerekirse yine yaparım

İstifası istenen MHK Başkanı Lale Orta’dan açıklamalar: Yaptım! gerekirse yine yaparım

“Bütün pozisyonları isteme ve anında elime geçirme hakkım var. Görülmeyen başka bir pozisyon olursa başka bir maçta, yine aynı şekilde davranacağım”

Tartışılan ve istifası istenen MHK Başkanı Lale Orta kendini savundu. İşte TRT Spor'a konuşan Orta'nın açıklamalarından öne çıkanlar…
DONK'UN pozisyonunda kesinlikle sarı, kırmızı kart meselesi değildi. Bunun ötesindeydi. Televizyonda kırmızı kart olması gerektiği söylendi. Hakemlerimden böyle bir şeyin olmadığını, ayağa temas olmadığını öğrendim. Böyle bir şeyin farklı görüntüsünü fark ettiğimde herkes tarafından gerçeğin bilinmesini istedim.
HIÇBIR şekilde, hiçbir programa baskı yapmadım.
GÖRÜLMEYEN başka bir pozisyon olursa başka bir maçta, yine ayın şekilde davranacağım.
BEN MHK Başkanı'yım. Bütün pozisyonları isteme ve anında elime geçirme, telefonuma getirtme hakkım var. Bütün VAR konuşmalarını da dinleyebilirim.
HİÇBİR kulübe asla manipülasyonum söz konusu olamaz.
HAKEMLERİMİZ bir-iki maçın dışında son 3 haftada çok başarılıydı. Gönülleriyle ve sevgileriyle maçları yönetiyorlar.

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İstifası istenen MHK Başkanı Lale Orta’dan açıklamalar: Yaptım! gerekirse yine yaparım
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