Kimsenin yangını söndürmeye niyeti yok

ASLAN, 'ŞAMPİYON OLDUK' RÜYASINDAN UYANDI

ÇOK KONUŞAN DEĞİL ÇOK ÇALIŞAN BAŞARIR

JESUS'UN SÖZLERİ 2. LUCESCU VAKASI!

TRAVMA GEÇİRİYOR!

TFF, ORTA'YI GÖREVDEN ALMALI

YAPTIKLARI DELİL

KARARTMA EYLEMİ

Sorulması gereken güzel birsoru. Ama hepimiz farkındayız ki konu futbol ama içinde çokaz futbol geçiyor. Mert hata yapıyor, İstanbulspor'u tabelayaortak ediyor,Jesus, kimsenin iyi oynayacağına inanmadığı 4tane adamı sahaya sürüp Ersun Yanal'ın çağ dışı futbolunakarşı ilk yarıyı kaybediyor.Konyalı Ahmet'inve Fenerbahçeli Osayi'nin bileğe basmaları kırmızıkart.Gazete ve televizyonlardan dijital medyaya geçenler, etkileşim denilenbataklığa saplandığından ortalığı yangın yerine çevirip kulüpleri de açıklamayapmak zorunda bırakıyorlar.MHK denilen kurumu başarılı olduğu zaman kimse konuşmaz.Eğer bu kadar manşetlerdeyseler dönüp aynaya baksınlar.Bırakın sönmeyi, daha da büyüyerek devamedecek. Soluk soluğa bir mücadeleye girmişseniz, terazi de hassaslaşıyor.Tıpkı geçen sezonlarda olduğu gibi kulüpler VAR hakemininp eşinedüştüler ve kendi lehlerine baskı altına almaya çalışıyorlar.Şimdibunu Lale Orta üstünden yapmak istiyorlar.Bunun neresi yanlış.Aynı şekilde Adana Demirspor–Fenerbahçe maçında da Mert Hakan'ıngolüne nasıl "elle oynama" kararının verildiğini anlamamıştık.Ligin kilidiBeşiktaş... Kendi göbeğini keserse yarıştaolur. Derbide Fenerbahçe'ye yenilirseiddiasını kaybeder. G.Saray,Konya mağlubiyetiyle, 'Şampiyonolduk' rüyasından uyandı. Şimdiyeni hedef, 10'da 10 yapmakolmalı. G.Saray'ın kazanacağıher maç, F.Bahçe'yi baskı altınaalır.G.Saray yönetimi, dikkatli olmalı. Konyamaçının devre arasında F.Bahçe'ninMHK ve TFF üzerine yaptığı mobbingpsikolojik savaşın görüntüsüdür.Bundan sonraolaylar daha da zorlaşacak. G.Saraybir kayıp daha yaşadığında lig adetayeniden başlamış gibi olacak. Bu daberaberinde yine kavga, yine tartışma, yinehakemler konusunu gündeme getirecek.Beşiktaş'ın zirveyi zorlayabilmesiiçin bundan sonra önünde bulunandeplasmanda oynayacağı Fenerbahçe veTrabzonspor maçlarını mutlaka kazanması gerekir.Ama bununiçin G.Saray'ın yaptığı gibi çok uzun bir galib-iyet serisine ihtiyacı var. Galatasaray açısındanuzun bir dönemden sonra alınan mağlubiyetdoğal olarak sarsıntı yarattı. Bu, futbolun içindevar. Sonsuz başarı diye bir şey söz konusu değil .G.Saray'ın derinlikli birkadrosu var. Bundan sonraki sınavı; arkadangelen rakiplerinin yarattığı baskıyı, saha içindeiyi yönetme olacaktır. F.Bahçe'nin; G.Saray'ınKonya'da yenilmesiyle yeni bir hedef ve vizyonuoldu.Beşiktaş karşılaşması onlar açısından bundansonrası için belirleyeciolacaktır.'Galatasaray şampiyon' diyen de 'Fenerbahçe yarışı bıraktı' diyen de haksızdı. Kalan hafta sayısı belli. Okan Buruk için bu seri bir yerde bitecekti. Bundan ders çıkartırsa daha zorlu bir rakip olan Adana Demirspor'u devirir.O da derbide karşılaşacağı Fenerbahçe. Hücum performanslarıyla bu üç takım da sorunlu. Aboubakar ve Valencia'nın varlığına rağmen diğer tarafta da İcardi bir maç düşünce bile hücumda tıkanıyorlar.Önümüzdeki derbi Beşiktaş için çok önemli. Başakşehir ve Adana Demirspor da puanlar kaybediyor.Aboubakar iki maçta problemleri çözdü. Yani; eğer Beşiktaş bir yere gidecekse, bu santrforuna bağlı.Spor servisi,Türkiye'de Jesus konusunu mükemmel analiz etti.Maalesef diğer gazeteler ne hikmetse kulaklarının üzerineyattı. Jesus'un açıklamaları ikinci Lucescu vakasıdır.Rumen hoca, Beşiktaş'ta görev yaparken ve şampiyonluğuF.Bahçe'ye kaptırdıkları sezon sonrası Türkiye ligini,'Çavuşesku dönemindeki Romanya'ya' benzetmişti.Eğer Jesus'un dediği gibi bu lig kirliyse,bunu Türk toplumunun öğrenme hakkı vardır. FIFAve UEFA, Jesus'un sözlerini ihbar kabul edip TFF'yesoruşturma açmalıdır.Hepsicezayı gerektirir. 5 ay önceGalatasaraylı Erden Timur, "Ligibitirtmeyiz" dedi. Jesus, "Maçlar sahadakazanılmıyor'" dedi. Diğer kulüplerde biraz potaya girsin, onlar da farklışeyler söylemeyecekler.Yayıncıkuruluş, hakem kararlarındatoplumu ikna etmeli. MeselaF.Bahçeli Rossi'nin sayılmayangolünde bana ofsaytınet bir şekilde göstermeliler.Jesus, ikinci kez kırmızı kart gördü. İkisinde de takımının hakkını savunurken, hakemlerin tepkisi ile karşılaştı."Sistem"in yıllardır Fenerbahçe'ye neler yaptığını 20 hafta geçtikten sonra kavrayabildi. Bence Disiplin Kurulu bir savunma istesin,Ligimizde bu kadar alışılagelmiş bir söylemin, ceza alıp almama noktasında tartışılmasını yalnızca ülkemizin içinde bulunduğu futbol ortamının genel durumu olarak değerlendiriyorum.Futbolumuzda ceza var. Sözlerin içeriğine göre değil kime verildiğine göre değişiyor.Gerginliği yaratan hakemler ve onları yöneten Lale Orta. Bir MHK Başkanı, Donk'un, Zaniolo'ya yaptığı kırmızı kartlık hareketin ekranda tartışılmasına öfkeleniyor, yandan çekilen bir pozisyonu özete koyduruyor, ardından meslektaşlarına, "Bu pozisyonu tartışın" talimatını gönderiyor.Ahmet Oğuz TV'ye çıkıp, "Yaptığım hareket kırmızı karttı, Dubois'ten özür diliyorum" açıklamasında bulunuyor ve hakemler ile VAR'ı ateşe atıyor. Akabinde Alanya'da Mete Kalkavan, kırmızı kartını cebinden çıkartırken vazgeçiyor ve yine hakem dünyasının kırmızı dediği pozisyona sarı kart gösteriyor.Yaptığı açıklamalara sahip çıkmayan TFF, MHK Başkanı'nı görevden almalıdır.Böyle yangınlar bildim bileli vardır. İşler iyi gidince 'Centilmen olalım, sahada kalalım' gibi sözüm ona dostluk mesajı veren kulüpler, işler kötü gitti mi hemen şirretleşirler. Cuma gecesi Konya'da, pazar gecesi de Alanya'da yaşananlardan sonra F.Bahçe ile G.Saray birbirlerine girdiler.Donk'un, Zaniolo'ya hareketi yayıncı kuruluş tarafından tek açıdan gösterilip yine yorumcuları tarafından 'kırmızı kart' diye değerlendirildi. Oysa ki bir açı daha vardı ve o açı Donk'un rak-i bine bir teması olmadığını gösteriyordu. Yayıncı kuruluşun hakem yorumcuları ya bunu bilerek yaptılar ya da bu delil karartmanın ihmalden olabileceğini düşünüyoruz.Çünkü toplum provoke oluyor, 'Donk atılmadı' diyor. Oysa gizlenmiş delil olan diğer açı yayınlandığında farklı düşünceler oluşabilecekti. Lale Orta bunu fark etti ve müdahale etti.ama sorun Orta'nın yaptığı değil, yayıncı kuruluştaki hakem yorumcularının ki daha bir ay öncesine kadar onlarla Lale Orta birlikte çalışıyorlardı, yaptıkları delil karartma eylemidir.Yangın değil sönmek artarak devam eder. Zaten bulunduğumuz ortama baktığımız zaman nereye doğru gideceğini az çok tahmin edebiliriz.ve her puan kaybı beraberinde daha büyük haykırışları da yanında getirecek.