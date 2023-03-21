Kimsenin yangını söndürmeye niyeti yok

SABAH Spor yazarları, MHK Başkanı Lale Orta’nın yayıncı kuruluşa müdahalesini ve hakem hatalarının bolca tartışıldığı haftayı mercek altına aldı
SORU: Yine gerginlik arttı. MHK Başkanı Lale Orta, yayıncıkuruluşa müdahale edip pozisyonlar için farklı açılar getirip,programa karıştığını kabul etti. G.Saray, Orta'nın istifasınıistiyor. F.Bahçe, "Sisteminiz batsın" dedi. Beşiktaş,Muslera-Sehic arasındaki pozisyonun VAR kayıtlarınınaçıklanmasını istiyor. Bu yangın söner mi?
BÜLENT TİMURLENK: Sorulması gereken güzel birsoru. Ama hepimiz farkındayız ki konu futbol ama içinde çokaz futbol geçiyor. Mert hata yapıyor, İstanbulspor'u tabelayaortak ediyor, Okan Buruk anlamsız bir rotasyonyapıyor, telaşa kapılıp önde olduğu maçı kaybediyor.Jesus, kimsenin iyi oynayacağına inanmadığı 4tane adamı sahaya sürüp Ersun Yanal'ın çağ dışı futbolunakarşı ilk yarıyı kaybediyor.
Konyalı Ahmet'inve Fenerbahçeli Osayi'nin bileğe basmaları kırmızıkart. Bunu söyleyebilmek için eski hakem,hakem yorumcusu ya da MHK Başkanı olmaya gerek yok.Gazete ve televizyonlardan dijital medyaya geçenler, etkileşim denilenbataklığa saplandığından ortalığı yangın yerine çevirip kulüpleri de açıklamayapmak zorunda bırakıyorlar. Kimsenin yangını söndürmeyeniyeti yok. MHK denilen kurumu başarılı olduğu zaman kimse konuşmaz.Eğer bu kadar manşetlerdeyseler dönüp aynaya baksınlar.
GÜRCAN BİLGİÇ: Bırakın sönmeyi, daha da büyüyerek devamedecek. Soluk soluğa bir mücadeleye girmişseniz, terazi de hassaslaşıyor.Tıpkı geçen sezonlarda olduğu gibi kulüpler VAR hakemininp eşinedüştüler ve kendi lehlerine baskı altına almaya çalışıyorlar.
Şimdibunu Lale Orta üstünden yapmak istiyorlar. Orta, hakemin verdiğidoğru kararı ispat etmenin peşine düştü. Bunun neresi yanlış.Aynı şekilde Adana Demirspor–Fenerbahçe maçında da Mert Hakan'ıngolüne nasıl "elle oynama" kararının verildiğini anlamamıştık. Sonraters açı görüntüsü ortaya çıktı. Yine sosyal medyadan. Hepdaha çok bağıran kazandı. Bakalım daha neler göreceğiz.
ASLAN, 'ŞAMPİYON OLDUK' RÜYASINDAN UYANDI
SORU: Fenerbahçe, Alanya'da kazandı.Galatasaray, Konya'da mağlup.Beşiktaş, 3'te 3 yaptı. Kartal zirveyi zorlarmı? Bundan sonra ne olur yarışta?
LEVENT TÜZEMEN: Ligin kilidiBeşiktaş... Kendi göbeğini keserse yarıştaolur. Derbide Fenerbahçe'ye yenilirseiddiasını kaybeder. G.Saray,Konya mağlubiyetiyle, 'Şampiyonolduk' rüyasından uyandı. Şimdiyeni hedef, 10'da 10 yapmakolmalı. G.Saray'ın kazanacağıher maç, F.Bahçe'yi baskı altınaalır. F.Bahçe, bu yarışı psikolojiksavaşa çevirmeye çalışıyor.G.Saray yönetimi, dikkatli olmalı. Konyamaçının devre arasında F.Bahçe'ninMHK ve TFF üzerine yaptığı mobbingpsikolojik savaşın görüntüsüdür.
AHMET ÇAKAR: Bundan sonraolaylar daha da zorlaşacak. G.Saraybir kayıp daha yaşadığında lig adetayeniden başlamış gibi olacak. Bu daberaberinde yine kavga, yine tartışma, yinehakemler konusunu gündeme getirecek.
ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş'ın zirveyi zorlayabilmesiiçin bundan sonra önünde bulunandeplasmanda oynayacağı Fenerbahçe veTrabzonspor maçlarını mutlaka kazanması gerekir.Az da olsa hâlâ bu hedefi yakalayabilmeşansı önünde duruyor. Ama bununiçin G.Saray'ın yaptığı gibi çok uzun bir galib-iyet serisine ihtiyacı var. Galatasaray açısındanuzun bir dönemden sonra alınan mağlubiyetdoğal olarak sarsıntı yarattı. Bu, futbolun içindevar. Sonsuz başarı diye bir şey söz konusu değil .Bazen oyuncuların bu tür şokları yaşaması,kendini toparlaması için bu tür yenilgilerfaydalı olabilir. G.Saray'ın derinlikli birkadrosu var. Bundan sonraki sınavı; arkadangelen rakiplerinin yarattığı baskıyı, saha içindeiyi yönetme olacaktır. F.Bahçe'nin; G.Saray'ınKonya'da yenilmesiyle yeni bir hedef ve vizyonuoldu. Alanya'da geriden gelip kazanmanınverdiği güvenle de bundan sonrasıiçin önemli bir coşku yakalayacaklardır.Beşiktaş karşılaşması onlar açısından bundansonrası için belirleyeciolacaktır.
ÇOK KONUŞAN DEĞİL ÇOK ÇALIŞAN BAŞARIR
BÜLENT TİMURLENK: 'Galatasaray şampiyon' diyen de 'Fenerbahçe yarışı bıraktı' diyen de haksızdı. Kalan hafta sayısı belli. Okan Buruk için bu seri bir yerde bitecekti. Bundan ders çıkartırsa daha zorlu bir rakip olan Adana Demirspor'u devirir. Beşiktaş'ın şampiyonluktanbahsedebilmesi için önce ikinci sıradakirakibini geçebilmesi lazım. O da derbide karşılaşacağı Fenerbahçe. Hücum performanslarıyla bu üç takım da sorunlu. Aboubakar ve Valencia'nın varlığına rağmen diğer tarafta da İcardi bir maç düşünce bile hücumda tıkanıyorlar. Bu milli arada çok konuşandeğil, çok çalışan, maçlara iyi hazırlanır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Önümüzdeki derbi Beşiktaş için çok önemli. Başakşehir ve Adana Demirspor da puanlar kaybediyor. Her şeyden öte ilk dörde girmekönemli. Beşiktaş son maçlarda ritim kazandı. Aboubakar iki maçta problemleri çözdü. Yani; eğer Beşiktaş bir yere gidecekse, bu santrforuna bağlı.
JESUS'UN SÖZLERİ 2. LUCESCU VAKASI!
SORU: Jesus, "Türkiye liginde maçlar sahadakazanılmıyor" dedi. Galatasaray, TFF'yi görevedavet etti. Diğer kulüpler sessiz. Bu sözler cezagerektirir mi? Yoksa saygı duymak mı gerekir?
LEVENT TÜZEMEN: SABAH Spor servisi,Türkiye'de Jesus konusunu mükemmel analiz etti.Maalesef diğer gazeteler ne hikmetse kulaklarının üzerineyattı. Jesus'un açıklamaları ikinci Lucescu vakasıdır.Rumen hoca, Beşiktaş'ta görev yaparken ve şampiyonluğuF.Bahçe'ye kaptırdıkları sezon sonrası Türkiye ligini,'Çavuşesku dönemindeki Romanya'ya' benzetmişti."Bu ligin sportif gerçekliği yok. Maçlar masabaşındakazanılıyor" söyleminin hesabını TFF,Jesus'a sormalı. Eğer Jesus'un dediği gibi bu lig kirliyse,bunu Türk toplumunun öğrenme hakkı vardır. FIFAve UEFA, Jesus'un sözlerini ihbar kabul edip TFF'yesoruşturma açmalıdır.
AHMET ÇAKAR: Hepsicezayı gerektirir. 5 ay önceGalatasaraylı Erden Timur, "Ligibitirtmeyiz" dedi. Jesus, "Maçlar sahadakazanılmıyor'" dedi. Diğer kulüplerde biraz potaya girsin, onlar da farklışeyler söylemeyecekler. Hepsi cezalandırılmalıama konunun birde diğer boyutu var. Yayıncıkuruluş, hakem kararlarındatoplumu ikna etmeli. MeselaF.Bahçeli Rossi'nin sayılmayangolünde bana ofsaytınet bir şekilde göstermeliler.
TRAVMA GEÇİRİYOR!
GÜRCAN BİLGİÇ: Jesus, ikinci kez kırmızı kart gördü. İkisinde de takımının hakkını savunurken, hakemlerin tepkisi ile karşılaştı. 35 yıldır teknik direktörve bu sürede yaşamadığı kararlarlakarşılaşıyor. Yani; adam travma geçiriyor. "Sistem"in yıllardır Fenerbahçe'ye neler yaptığını 20 hafta geçtikten sonra kavrayabildi. Bence Disiplin Kurulu bir savunma istesin, Jorge Jesus da vereceği ifadeile Türk futbol tarihine damga vursun.Aynaya baktırsın herkesi…
ALİ GÜLTİKEN: Ligimizde bu kadar alışılagelmiş bir söylemin, ceza alıp almama noktasında tartışılmasını yalnızca ülkemizin içinde bulunduğu futbol ortamının genel durumu olarak değerlendiriyorum.
BÜLENT TİMURLENK: Futbolumuzda ceza var. Sözlerin içeriğine göre değil kime verildiğine göre değişiyor. Bu gerçeğe göz kapayanlar için "oyna,devam'' demek lazım.
TFF, ORTA'YI GÖREVDEN ALMALI
LEVENT TÜZEMEN: Gerginliği yaratan hakemler ve onları yöneten Lale Orta. Bir MHK Başkanı, Donk'un, Zaniolo'ya yaptığı kırmızı kartlık hareketin ekranda tartışılmasına öfkeleniyor, yandan çekilen bir pozisyonu özete koyduruyor, ardından meslektaşlarına, "Bu pozisyonu tartışın" talimatını gönderiyor. Lale Orta'nın bu müdahalesindenkendine vazife çıkaranlar,Konya'da Dubois'e, AhmetOğuz'un hareketine kırmızıkart vermiyorlar, VARdevreye girmiyor, hakemZorbay Küçük gördüğünüçalmıyor. Ahmet Oğuz TV'ye çıkıp, "Yaptığım hareket kırmızı karttı, Dubois'ten özür diliyorum" açıklamasında bulunuyor ve hakemler ile VAR'ı ateşe atıyor. Akabinde Alanya'da Mete Kalkavan, kırmızı kartını cebinden çıkartırken vazgeçiyor ve yine hakem dünyasının kırmızı dediği pozisyona sarı kart gösteriyor. Sonuçta etik değerleradına Lale Orta görevini kötüye kullanmıştır. Yaptığı açıklamalara sahip çıkmayan TFF, MHK Başkanı'nı görevden almalıdır. Yoksabu yangın, söndürülemez hale gelir.
YAPTIKLARI DELİL KARARTMA EYLEMİ
AHMET ÇAKAR: Böyle yangınlar bildim bileli vardır. İşler iyi gidince 'Centilmen olalım, sahada kalalım' gibi sözüm ona dostluk mesajı veren kulüpler, işler kötü gitti mi hemen şirretleşirler. Cuma gecesi Konya'da, pazar gecesi de Alanya'da yaşananlardan sonra F.Bahçe ile G.Saray birbirlerine girdiler. Asıl sorun, ikihafta önce oynanan Kasımpaşa-G.Saraymaçıyla başladı. Donk'un, Zaniolo'ya hareketi yayıncı kuruluş tarafından tek açıdan gösterilip yine yorumcuları tarafından 'kırmızı kart' diye değerlendirildi. Oysa ki bir açı daha vardı ve o açı Donk'un rak-i bine bir teması olmadığını gösteriyordu. Yayıncı kuruluşun hakem yorumcuları ya bunu bilerek yaptılar ya da bu delil karartmanın ihmalden olabileceğini düşünüyoruz. Sebep ne olursaolsun yayıncı kuruluşunböyle bir hatayapma hakkı yok. Çünkü toplum provoke oluyor, 'Donk atılmadı' diyor. Oysa gizlenmiş delil olan diğer açı yayınlandığında farklı düşünceler oluşabilecekti. Lale Orta bunu fark etti ve müdahale etti. Bunu acemilik olarak nitelendirebiliriz ama sorun Orta'nın yaptığı değil, yayıncı kuruluştaki hakem yorumcularının ki daha bir ay öncesine kadar onlarla Lale Orta birlikte çalışıyorlardı, yaptıkları delil karartma eylemidir.
ALİ GÜLTİKEN: Yangın değil sönmek artarak devam eder. Zaten bulunduğumuz ortama baktığımız zaman nereye doğru gideceğini az çok tahmin edebiliriz. Puanlar yakınlaştıkça, liginsonu yaklaştıkça şampiyonlukhedefindeki takımlar dahahassas hale gelecek ve her puan kaybı beraberinde daha büyük haykırışları da yanında getirecek.