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Giriş Tarihi: 21.3.2023

Kimsenin yangını söndürmeye niyeti yok

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Kimsenin yangını söndürmeye niyeti yok

SABAH Spor yazarları, MHK Başkanı Lale Orta’nın yayıncı kuruluşa müdahalesini ve hakem hatalarının bolca tartışıldığı haftayı mercek altına aldı

SORU: Yine gerginlik arttı. MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşa müdahale edip pozisyonlar için farklı açılar getirip, programa karıştığını kabul etti. G.Saray, Orta'nın istifasını istiyor. F.Bahçe, "Sisteminiz batsın" dedi. Beşiktaş, Muslera-Sehic arasındaki pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor. Bu yangın söner mi?




BÜLENT TİMURLENK: Sorulması gereken güzel bir soru. Ama hepimiz farkındayız ki konu futbol ama içinde çok az futbol geçiyor. Mert hata yapıyor, İstanbulspor'u tabelaya ortak ediyor, Okan Buruk anlamsız bir rotasyon yapıyor, telaşa kapılıp önde olduğu maçı kaybediyor. Jesus, kimsenin iyi oynayacağına inanmadığı 4 tane adamı sahaya sürüp Ersun Yanal'ın çağ dışı futboluna karşı ilk yarıyı kaybediyor.



Konyalı Ahmet'in ve Fenerbahçeli Osayi'nin bileğe basmaları kırmızı kart. Bunu söyleyebilmek için eski hakem, hakem yorumcusu ya da MHK Başkanı olmaya gerek yok. Gazete ve televizyonlardan dijital medyaya geçenler, etkileşim denilen bataklığa saplandığından ortalığı yangın yerine çevirip kulüpleri de açıklama yapmak zorunda bırakıyorlar. Kimsenin yangını söndürmeye niyeti yok. MHK denilen kurumu başarılı olduğu zaman kimse konuşmaz. Eğer bu kadar manşetlerdeyseler dönüp aynaya baksınlar.




GÜRCAN BİLGİÇ: Bırakın sönmeyi, daha da büyüyerek devam edecek. Soluk soluğa bir mücadeleye girmişseniz, terazi de hassaslaşıyor. Tıpkı geçen sezonlarda olduğu gibi kulüpler VAR hakemininp eşine düştüler ve kendi lehlerine baskı altına almaya çalışıyorlar.



Şimdi bunu Lale Orta üstünden yapmak istiyorlar. Orta, hakemin verdiği doğru kararı ispat etmenin peşine düştü. Bunun neresi yanlış. Aynı şekilde Adana Demirspor–Fenerbahçe maçında da Mert Hakan'ın golüne nasıl "elle oynama" kararının verildiğini anlamamıştık. Sonra ters açı görüntüsü ortaya çıktı. Yine sosyal medyadan. Hep daha çok bağıran kazandı. Bakalım daha neler göreceğiz.

ASLAN, 'ŞAMPİYON OLDUK' RÜYASINDAN UYANDI

SORU: Fenerbahçe, Alanya'da kazandı. Galatasaray, Konya'da mağlup. Beşiktaş, 3'te 3 yaptı. Kartal zirveyi zorlar mı? Bundan sonra ne olur yarışta?

LEVENT TÜZEMEN: Ligin kilidi Beşiktaş... Kendi göbeğini keserse yarışta olur. Derbide Fenerbahçe'ye yenilirse iddiasını kaybeder. G.Saray, Konya mağlubiyetiyle, 'Şampiyon olduk' rüyasından uyandı. Şimdi yeni hedef, 10'da 10 yapmak olmalı. G.Saray'ın kazanacağı her maç, F.Bahçe'yi baskı altına alır. F.Bahçe, bu yarışı psikolojik savaşa çevirmeye çalışıyor. G.Saray yönetimi, dikkatli olmalı. Konya maçının devre arasında F.Bahçe'nin MHK ve TFF üzerine yaptığı mobbing psikolojik savaşın görüntüsüdür.




AHMET ÇAKAR: Bundan sonra olaylar daha da zorlaşacak. G.Saray bir kayıp daha yaşadığında lig adeta yeniden başlamış gibi olacak. Bu da beraberinde yine kavga, yine tartışma, yine hakemler konusunu gündeme getirecek.

ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş'ın zirveyi zorlayabilmesi için bundan sonra önünde bulunan deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını mutlaka kazanması gerekir. Az da olsa hâlâ bu hedefi yakalayabilme şansı önünde duruyor. Ama bunun için G.Saray'ın yaptığı gibi çok uzun bir galib-i yet serisine ihtiyacı var. Galatasaray açısından uzun bir dönemden sonra alınan mağlubiyet doğal olarak sarsıntı yarattı. Bu, futbolun içinde var. Sonsuz başarı diye bir şey söz konusu değil . Bazen oyuncuların bu tür şokları yaşaması, kendini toparlaması için bu tür yenilgiler faydalı olabilir. G.Saray'ın derinlikli bir kadrosu var. Bundan sonraki sınavı; arkadan gelen rakiplerinin yarattığı baskıyı, saha içinde iyi yönetme olacaktır. F.Bahçe'nin; G.Saray'ın Konya'da yenilmesiyle yeni bir hedef ve vizyonu oldu. Alanya'da geriden gelip kazanmanın verdiği güvenle de bundan sonrası için önemli bir coşku yakalayacaklardır. Beşiktaş karşılaşması onlar açısından bundan sonrası için belirleyeci olacaktır.

ÇOK KONUŞAN DEĞİL ÇOK ÇALIŞAN BAŞARIR

BÜLENT TİMURLENK: 'Galatasaray şampiyon' diyen de 'Fenerbahçe yarışı bıraktı' diyen de haksızdı. Kalan hafta sayısı belli. Okan Buruk için bu seri bir yerde bitecekti. Bundan ders çıkartırsa daha zorlu bir rakip olan Adana Demirspor'u devirir. Beşiktaş'ın şampiyonluktan bahsedebilmesi için önce ikinci sıradaki rakibini geçebilmesi lazım. O da derbide karşılaşacağı Fenerbahçe. Hücum performanslarıyla bu üç takım da sorunlu. Aboubakar ve Valencia'nın varlığına rağmen diğer tarafta da İcardi bir maç düşünce bile hücumda tıkanıyorlar. Bu milli arada çok konuşan değil, çok çalışan, maçlara iyi hazırlanır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Önümüzdeki derbi Beşiktaş için çok önemli. Başakşehir ve Adana Demirspor da puanlar kaybediyor. Her şeyden öte ilk dörde girmek önemli. Beşiktaş son maçlarda ritim kazandı. Aboubakar iki maçta problemleri çözdü. Yani; eğer Beşiktaş bir yere gidecekse, bu santrforuna bağlı.

JESUS'UN SÖZLERİ 2. LUCESCU VAKASI!

SORU: Jesus, "Türkiye liginde maçlar sahada kazanılmıyor" dedi. Galatasaray, TFF'yi göreve davet etti. Diğer kulüpler sessiz. Bu sözler ceza gerektirir mi? Yoksa saygı duymak mı gerekir?

LEVENT TÜZEMEN: SABAH Spor servisi, Türkiye'de Jesus konusunu mükemmel analiz etti. Maalesef diğer gazeteler ne hikmetse kulaklarının üzerine yattı. Jesus'un açıklamaları ikinci Lucescu vakasıdır. Rumen hoca, Beşiktaş'ta görev yaparken ve şampiyonluğu F.Bahçe'ye kaptırdıkları sezon sonrası Türkiye ligini, 'Çavuşesku dönemindeki Romanya'ya' benzetmişti. "Bu ligin sportif gerçekliği yok. Maçlar masabaşında kazanılıyor" söyleminin hesabını TFF, Jesus'a sormalı. Eğer Jesus'un dediği gibi bu lig kirliyse, bunu Türk toplumunun öğrenme hakkı vardır. FIFA ve UEFA, Jesus'un sözlerini ihbar kabul edip TFF'ye soruşturma açmalıdır.




AHMET ÇAKAR: Hepsi cezayı gerektirir. 5 ay önce Galatasaraylı Erden Timur, "Ligi bitirtmeyiz" dedi. Jesus, "Maçlar sahada kazanılmıyor'" dedi. Diğer kulüpler de biraz potaya girsin, onlar da farklı şeyler söylemeyecekler. Hepsi cezalandırılmalı ama konunun bir de diğer boyutu var. Yayıncı kuruluş, hakem kararlarında toplumu ikna etmeli. Mesela F.Bahçeli Rossi'nin sayılmayan golünde bana ofsaytı net bir şekilde göstermeliler.

TRAVMA GEÇİRİYOR!

GÜRCAN BİLGİÇ: Jesus, ikinci kez kırmızı kart gördü. İkisinde de takımının hakkını savunurken, hakemlerin tepkisi ile karşılaştı. 35 yıldır teknik direktör ve bu sürede yaşamadığı kararlarla karşılaşıyor. Yani; adam travma geçiriyor. "Sistem"in yıllardır Fenerbahçe'ye neler yaptığını 20 hafta geçtikten sonra kavrayabildi. Bence Disiplin Kurulu bir savunma istesin, Jorge Jesus da vereceği ifade ile Türk futbol tarihine damga vursun. Aynaya baktırsın herkesi…

ALİ GÜLTİKEN: Ligimizde bu kadar alışılagelmiş bir söylemin, ceza alıp almama noktasında tartışılmasını yalnızca ülkemizin içinde bulunduğu futbol ortamının genel durumu olarak değerlendiriyorum.

BÜLENT TİMURLENK: Futbolumuzda ceza var. Sözlerin içeriğine göre değil kime verildiğine göre değişiyor. Bu gerçeğe göz kapayanlar için "oyna, devam'' demek lazım.

TFF, ORTA'YI GÖREVDEN ALMALI

LEVENT TÜZEMEN: Gerginliği yaratan hakemler ve onları yöneten Lale Orta. Bir MHK Başkanı, Donk'un, Zaniolo'ya yaptığı kırmızı kartlık hareketin ekranda tartışılmasına öfkeleniyor, yandan çekilen bir pozisyonu özete koyduruyor, ardından meslektaşlarına, "Bu pozisyonu tartışın" talimatını gönderiyor. Lale Orta'nın bu müdahalesinden kendine vazife çıkaranlar, Konya'da Dubois'e, Ahmet Oğuz'un hareketine kırmızı kart vermiyorlar, VAR devreye girmiyor, hakem Zorbay Küçük gördüğünü çalmıyor. Ahmet Oğuz TV'ye çıkıp, "Yaptığım hareket kırmızı karttı, Dubois'ten özür diliyorum" açıklamasında bulunuyor ve hakemler ile VAR'ı ateşe atıyor. Akabinde Alanya'da Mete Kalkavan, kırmızı kartını cebinden çıkartırken vazgeçiyor ve yine hakem dünyasının kırmızı dediği pozisyona sarı kart gösteriyor. Sonuçta etik değerler adına Lale Orta görevini kötüye kullanmıştır. Yaptığı açıklamalara sahip çıkmayan TFF, MHK Başkanı'nı görevden almalıdır. Yoksa bu yangın, söndürülemez hale gelir.

YAPTIKLARI DELİL KARARTMA EYLEMİ

AHMET ÇAKAR: Böyle yangınlar bildim bileli vardır. İşler iyi gidince 'Centilmen olalım, sahada kalalım' gibi sözüm ona dostluk mesajı veren kulüpler, işler kötü gitti mi hemen şirretleşirler. Cuma gecesi Konya'da, pazar gecesi de Alanya'da yaşananlardan sonra F.Bahçe ile G.Saray birbirlerine girdiler. Asıl sorun, iki hafta önce oynanan Kasımpaşa-G.Saray maçıyla başladı. Donk'un, Zaniolo'ya hareketi yayıncı kuruluş tarafından tek açıdan gösterilip yine yorumcuları tarafından 'kırmızı kart' diye değerlendirildi. Oysa ki bir açı daha vardı ve o açı Donk'un rak-i bine bir teması olmadığını gösteriyordu. Yayıncı kuruluşun hakem yorumcuları ya bunu bilerek yaptılar ya da bu delil karartmanın ihmalden olabileceğini düşünüyoruz. Sebep ne olursa olsun yayıncı kuruluşun böyle bir hata yapma hakkı yok. Çünkü toplum provoke oluyor, 'Donk atılmadı' diyor. Oysa gizlenmiş delil olan diğer açı yayınlandığında farklı düşünceler oluşabilecekti. Lale Orta bunu fark etti ve müdahale etti. Bunu acemilik olarak nitelendirebiliriz ama sorun Orta'nın yaptığı değil, yayıncı kuruluştaki hakem yorumcularının ki daha bir ay öncesine kadar onlarla Lale Orta birlikte çalışıyorlardı, yaptıkları delil karartma eylemidir.

ALİ GÜLTİKEN: Yangın değil sönmek artarak devam eder. Zaten bulunduğumuz ortama baktığımız zaman nereye doğru gideceğini az çok tahmin edebiliriz. Puanlar yakınlaştıkça, ligin sonu yaklaştıkça şampiyonluk hedefindeki takımlar daha hassas hale gelecek ve her puan kaybı beraberinde daha büyük haykırışları da yanında getirecek.

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Kimsenin yangını söndürmeye niyeti yok
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