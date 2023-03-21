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Giriş Tarihi: 21.3.2023

Orkun’dan tokat gibi hareket

Orkun’dan tokat gibi hareket
Hollanda Ligi'nde lider Feyenoord, takipçisi Ajax'ı 3-2 mağlup ederek aradaki puan farkını 6'ya yükseltti. Feyenoord'un kaptanı olan milli futbolcumuz Orkun Kökcü ise alkışlanacak bir harekete imza attı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hollanda'da tüm takımların kaptanları, afetzedelere yardım konusunda farkındalık yaratmak için özel tasarlanmış bir pazubent takmıştı. Ancak Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, bunu yapmamıştı. Orkun da önceki gün Ajax maçının başlama atışından önce Tadic'in elini sıkmayarak tepkisini gösterdi. Hollanda basını da buna dikkat çekerken, milli futbolcunun hakemle tokalaştığı ancak Tadic'i es geçtiği vurgulandı.

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Orkun’dan tokat gibi hareket
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