Orkun’dan tokat gibi hareket

Hollanda Ligi'nde lider Feyenoord, takipçisi Ajax'ı 3-2 mağlup ederek aradaki puan farkını 6'ya yükseltti. Feyenoord'un kaptanı olan milli futbolcumuz Orkun Kökcü ise alkışlanacak bir harekete imza attı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hollanda'da tüm takımların kaptanları, afetzedelere yardım konusunda farkındalık yaratmak için özel tasarlanmış bir pazubent takmıştı.Orkun da önceki gün Ajax maçının başlama atışından önce Tadic'in elini sıkmayarak tepkisini gösterdi. Hollanda basını da buna dikkat çekerken, milli futbolcunun hakemle tokalaştığı ancak Tadic'i es geçtiği vurgulandı.