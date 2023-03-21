Sevilla’da Jorge Sampaoli dönemi sona erdi! Fenerbahçe’yi eledi ama...

Ligde şimdiye kadar oynanan 26 haftada, 28 puanla 14. sırada yer alan Sevilla, düşme hattındaki takımlardan sadece 2 puan üstte bulunuyor.
La Liga'da sezona Jule Lopetegui ile başlayan Sevilla alınan kötü sonuçlarından ardından 6 Ekim'de İspanyol teknik direktörü görevden alarak yerine Sampaoli'yi getirmişti.
Sevilla'daki yaklaşık 6 aylık döneminde 19 lig maçına çıkan Sampaoli 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. La Liga'da Sevilla son olarak 19 Mart'ta deplasmanda Getafe'ye 2-0 yenilmişti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, çeyrek finale yükselmişti. İspanyol basını, Sevilla'da Sampaoli'nin yerine Jose Luis Mendilibar'ın getirileceğini iddia ediyor.