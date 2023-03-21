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Giriş Tarihi: 21.3.2023 13:30 Son Güncelleme: 21.3.2023 13:42

Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi sona erdi! Fenerbahçe'yi eledi ama...

Sevilla’da Jorge Sampaoli dönemi sona erdi! Fenerbahçe’yi eledi ama...

İspanya La Liga ekibi Sevilla'da kötü gidişat sürerken, flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol ekip, teknik diektör Jorge Sampaoli ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Sampaoli geçtiğimiz günlerde Uefa Avrupa Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe'yi eleyip çeyrek finale kalsa da lig performansı kendisini yaktı.

Ligde şimdiye kadar oynanan 26 haftada, 28 puanla 14. sırada yer alan Sevilla, düşme hattındaki takımlardan sadece 2 puan üstte bulunuyor.

La Liga'da sezona Jule Lopetegui ile başlayan Sevilla alınan kötü sonuçlarından ardından 6 Ekim'de İspanyol teknik direktörü görevden alarak yerine Sampaoli'yi getirmişti.

Sevilla'daki yaklaşık 6 aylık döneminde 19 lig maçına çıkan Sampaoli 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. La Liga'da Sevilla son olarak 19 Mart'ta deplasmanda Getafe'ye 2-0 yenilmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, çeyrek finale yükselmişti. İspanyol basını, Sevilla'da Sampaoli'nin yerine Jose Luis Mendilibar'ın getirileceğini iddia ediyor.

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Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi sona erdi! Fenerbahçe'yi eledi ama...
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