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Giriş Tarihi: 21.3.2023 11:04

Son dakika Beşiktaş haberleri: İngiliz basınından flaş Dele Alli manşeti: "Beşiktaş'tan kovuldu"

Son dakika Beşiktaş haberleri: İngiliz basınından flaş Dele Alli manşeti: Beşiktaş’tan kovuldu

Sezon başında Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaşatan yıldız isim Dele Alli'yle ilgili İngiliz basınında dikkat çeken bir haber yayınlandı.

Beşiktaş'ın son 3 maçında 21 kişilik kadroya alınmayan Dele Alli, milli arayı da fırsat bilip ülkesinin yolunu tutmuştu. İngiliz gazetesi Mirror, oyuncunun durumunu 'Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu' başlıklı bir manşetle sayfalarına taşıdı.

Haberde şu detaylar dikkat çekti:

"Beşiktaş kadrosundan atıldığı ve yaza boşta kaldığı iddia edilen Dele Alli'nin futbol kariyeri daha da kötüye gitti. Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in yerine Şenol Güneş'in geçmesinin ardından dakikalarca süre aldı. Alli'nin bir daha Beşiktaş'ta oynayamayacağı iddia ediliyor. Alli'nin, Everton'a dönmeden önce Beşiktaş'ın kalan maçlarını tribünden izlemesi bekleniyor."

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Son dakika Beşiktaş haberleri: İngiliz basınından flaş Dele Alli manşeti: "Beşiktaş'tan kovuldu"
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