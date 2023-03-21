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Giriş Tarihi: 21.3.2023 10:32

Son dakika haberi: Şenol Güneş Beşiktaş’a ilaç gibi geldi

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Şenol Güneş Beşiktaş’a ilaç gibi geldi

Son dakika Beşiktaş haberi: Ara transferde Şenol Güneş’in istediği takviyelerle kimlik değiştiren Beşiktaş, 2.14 puan ortalaması yakaladı. Siyah beyazlılar, zirve için umutlandı...

Beşiktaş'ta 'Güneş'li günler yaşanıyor. Siyahbeyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'le yepyeni bir kimliğe büründü. Tecrübeli hocanın ara transferde istediği takviyelerle birlikte kimlik değiştirmeye başlayan takım, peş peşe gelen galibiyetlerle camiaya umut vermeye başladı. Güneş yakaladığı puan ortalamasıyla da dikkat çekti. Sezona Valerien İsmael ile giren Beşiktaş, ilk 11 haftada Fransız hocanın yönetiminde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, 1.8 puan ortalaması yakalamıştı. Kartal, Şenol Güneş döneminde ise 14 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 2.14 puan ortalaması elde etmeyi başardı.

AKSAYAN SAVUNMA TOPARLANDI

Siyah-beyazlılar bu sezon özellikle savunma açısından bir türlü kendisini bulamamıştı. Şenol Güneş de koltuğa oturduktan sonra sık sık takım savunmasına vurgu yaparak düzeltilmesi gereken noktalardan biri olduğunu belirtmişti. Ara transferde Omar Colley ve Onur Bulut takviyelerini gerçekleştiren Beşiktaş, 14 maçta 11 gol yedi. Bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, İsmael'in takımın başında olduğu ilk 11 mücadelede ise 12 golü ağlarında görmüştü.

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Son dakika haberi: Şenol Güneş Beşiktaş’a ilaç gibi geldi
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