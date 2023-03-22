Bir dünya markası!

Süper Lig ekipleri, teknik adam değişiminde zirveyi yine bırakmadı. Takımlarımıza hoca dayanmazken, 26. hafta itibarıyla 9 kulüp tam 12 çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.Kasımpaşa 3 kez ile en fazla buna başvuran ekip olurken, Ankaragücü 2 çalıştırıcısını gönderdi.Avrupa'nın 10 büyük liginin baz alındığı değerlendirmede; Türkiye Süper Ligi (12), teknik direktör değişiminde Belçika Jupiler Pro ile ilk sırada yer aldı.Ukrayna Premyer-Liha (5) ise en düşük lig olarak kayıtlara geçti.