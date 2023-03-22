Bir dünya markası!

Takımlarımız bu sezon şimdiye kadar 12 kez hoca değişimine gitti ve bu alanda Belçika Jupiler Pro ile Avrupa’nın ilk sırasında yer aldı. Kasımpaşa 3, Ankaragücü 2 teknik adam ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekipleri, teknik adam değişiminde zirveyi yine bırakmadı. Takımlarımıza hoca dayanmazken, 26. hafta itibarıyla 9 kulüp tam 12 çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. İki hafta içerisinde Trabzonspor, AbdullahAvcı'ya veda ederken Kasımpaşa da Selçukİnan'a 'güle güle' dedi. Kasımpaşa 3 kez ile en fazla buna başvuran ekip olurken, Ankaragücü 2 çalıştırıcısını gönderdi. Trabzonspor, Alanyaspor,Hatayspor, İstanbulspor, Beşiktaş,Konyaspor ve Gaziantep FK da 1'er kez teknikheyette kan değişimine ihtiyaç duydu.
FRANSA VE İNGİLTERE BİZİ TAKİP EDİYOR
Avrupa'nın 10 büyük liginin baz alındığı değerlendirmede; Türkiye Süper Ligi (12), teknik direktör değişiminde Belçika Jupiler Pro ile ilk sırada yer aldı. Ligimizi 11isimle Fransa Ligue 1 takip ederken,10 hoca ile İngiltere Premier Ligi (10)en yüksek seviyesini gördü. Ukrayna Premyer-Liha (5) ise en düşük lig olarak kayıtlara geçti.