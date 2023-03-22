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Giriş Tarihi: 22.3.2023

Kuntz sabır ve süre istedi

Kuntz sabır ve süre istedi
Sponsorluk anlaşmasında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, hem sabır hem de süre istedi. Alman teknik adam, "Şu an Hamit Altıntop, TFF yönetimi ve başkanımızla beraber uzun vadeli futbolumuzu nasıl geliştiririz yönünde projeler üretiyoruz. Burada insanlarımızın da uzun vadeli projelere destek olmasını umuyorum. Almanya'dan tecrübelerim var. 14 sene sonra karşılığını aldık. Aynı zamanda pazarlama ve sponsorluk bölümünü de tebrik ediyorum. Böyle uzun vadeli bir anlaşmayı ayakta tuttukları için. Umarım bir dahaki anlaşmada da ben aranızda olurum" diye konuştu. Törene A Milli Erkek ve Kadın Futbol Takımı oyuncuları da katıldı.




TÜM GELİR OMUZ OMUZA KAMPANYASINA
İmza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Omuz Omuza Kampanyası hakkında bilgi verdi. Büyükekşi, "Bursa'da oynanacak Hırvatistan maçının hatıra biletleri ve tüm bilet gelirleri kampanyamıza aktarılacak. Ermenistan maçı için de tüm taraftarlarımız için hatıra bilet satışlarımız başladı. Buradan elde edilecek gelir de Omuz Omuza kampanyamıza aktarılacak" dedi.

MERCEDES-BENZ İLE İKİ YIL DAHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 27 yıldır kesintisiz Erkek A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsorları arasında yer alan Mercedes-Benz ile anlaşmasını iki yıl daha uzattı. İmza töreni, TFF'nin Riva Tesisleri'nde Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Anlaşmaya Kadın Milli Futbol Takımı ve E-spor Milli Takımı da dahil edildi. Yapılan yeni sözleşmeye göre TFF'ye ilk kez tamamen elektrikli 81 otomobille destek verilecek.

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Kuntz sabır ve süre istedi
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