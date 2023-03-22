Kuntz sabır ve süre istedi

Sponsorluk anlaşmasında konuşan A Milli Takım Teknik DirektörüAlman teknik adam,Burada insanlarımızın da uzun vadeli projelere destek olmasını umuyorum. Almanya'dan tecrübelerim var.Törene A Milli Erkek ve Kadın Futbol Takımı oyuncuları da katıldı.İmza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Omuz Omuza Kampanyası hakkında bilgi verdi. Büyükekşi, "Bursa'da oynanacak Hırvatistan maçının hatıra biletleri ve tüm bilet gelirleri kampanyamıza aktarılacak. Ermenistan maçı için de tüm taraftarlarımız için hatıra bilet satışlarımız başladı. Buradan elde edilecek gelir de Omuz Omuza kampanyamıza aktarılacak" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 27 yıldır kesintisiz Erkek A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsorları arasında yer alan Mercedes-Benz ile anlaşmasını iki yıl daha uzattı. İmza töreni, TFF'nin Riva Tesisleri'nde Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Anlaşmaya Kadın Milli Futbol Takımı ve E-spor Milli Takımı da dahil edildi. Yapılan yeni sözleşmeye göre TFF'ye ilk kez tamamen elektrikli 81 otomobille destek verilecek.