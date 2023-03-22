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Giriş Tarihi: 22.3.2023 19:33 Son Güncelleme: 22.3.2023 19:35

Son dakika haberi: Milli takımlarda yeni görevlendirmeler açıklandı! Türkiye artık onlara emanet...

Son dakika haberi: Milli takımlarda yeni görevlendirmeler açıklandı! Türkiye artık onlara emanet...

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu; U21, U19, U18 ve U17 milli takımlarında görev alacak yeni teknik direktörleri ve yardımcılarını açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Türkiye Futbol Federasyonu, bir süredir devam eden yapılanma çalışmaları kapsamında, Genç Milli Takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeler yapıldığını açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması ve o isimler...

"Kariyerlerinde millî takım ve kulüp deneyimleri yaşamış, genç yaş gruplarındaki millî futbolcularımızın gelişimine katkı sağlayacak, çağdaş futbol müfredatı ile eğitimler almış, UEFA antrenörlük lisansları olan yeni nesil ve genç Türk antrenörlerimiz "Türk Futbol Ekolü" oluşturulması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başladı.

Buna göre; Orhan Şam, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Erdoğan, Uğur İnceman ve Volkan Arslan Genç Millî Takım Antrenörü; Alkan Birlik ise Genç Millî Takım Kaleci Antrenörü oldu.

Ayrıca, Dolunay Saray, Genç Millî Takım Atletik Performans Antrenörü, Ahmet Buğlar ve Ege Mirza da Genç Millî Takım Analiz Antrenörü olarak göreve başladılar.

Yeniden yapılanma çerçevesinde, 2009 yılından bu yana Federasyonumuzda Bölge Antrenörü ve Antrenör Eğitimcisi olarak çalışan Selman Coşkun, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü olurken; Millî Takımlar Kaleci Departmanı Sorumluluğu görevine Emrah Karakovan, Millî Takımlar Atletik Performans Departmanı Sorumluluğu görevine Vural Durmuş ve Millî Takımlar Analiz Departmanı Sorumluluğu görevine ise Okan Aydıner getirildi. Bu 3 isim, A Millî Takım'daki görevlerini de sürdürecek.

Genç millî takımlar teknik kadrolarına yeni katılımların ardından, ekiplerimizin mart ayı maç ve kamp faaliyetlerine ilişkin yapılan görevlendirmeler şöyle oldu:

U21 / TÜRKİYE - KOSOVA (ÖZEL MAÇ) / 27 MART 2023 / ALANYA

Teknik Direktör: Levent Sürme

Yardımcı Antrenör: Selçuk Erdoğan

U19 / UEFA AVRUPA U19 ŞAMPİYONASI ELİT TUR / 22-28 MART 2023 / İNGİLTERE

Teknik Direktör: Ali Nadir Başkan

Yardımcı Antrenörler: Sabri Sarıoğlu, Orhan Şam

U18 / HAZIRLIK KAMPI / 19-29 MART 2023 / ANTALYA

Teknik Direktör: Övünç Soykan Başar

Yardımcı Antrenör: Volkan Arslan, Hüseyin Yeşildağ, Adnan Çakmakoğlu

U17 / UEFA AVRUPA U17 ŞAMPİYONASI ELİT TUR / 22-28 MART 2023 / ANTALYA

Teknik Direktör: Uğur İnceman

Yardımcı Antrenör: Ömür Serdal Altunsöz

Federasyonumuz bünyesine katılan tüm antrenörleri tebrik eder, tüm teknik adamlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz."

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Son dakika haberi: Milli takımlarda yeni görevlendirmeler açıklandı! Türkiye artık onlara emanet...
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