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Giriş Tarihi: 22.3.2023 14:58 Son Güncelleme: 22.3.2023 15:10

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıkladı! İşte Süper Lig'den düşecek takım sayısı...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu TFF açıkladı! İşte Süper Lig’den düşecek takım sayısı...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep FK ve Hatayspor'un asrın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmelerinin ardından Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşecek takım sayılarını resmi olarak duyurdu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon liglerden küme düşecek takım sayılarını resmileştirdi. Buna göre Süper Lig'den ve 1. Lig'den 2'şer takım küme düşürülecek.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 21 Mart 2023 tarih ve 68 Sayılı toplantısında, profesyonel liglerden düşecek takım sayıları ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.

TFF Yönetimi Kurulu'nun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca deprem felaketi sebebiyle OHAL Bölgesi ilan edilen illerde ligden çekilen takımlar dikkate alınarak;

Atakaş Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin Ligden çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesine,

Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor'un Spor Toto 1.Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın TFF 2. Lig'e düşürülmesine,

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ve Diyarbekir Spor A.Ş.'nin TFF 2. Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 2.Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde 20 takımlı gruptan (Kırmızı Grup) Bölgesel Amatör Lig'e düşürüleceği belirtilen 4 takım yerine 2 takımın TFF 2. Lig'e düşürülmesine,

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor A.Ş.'nin TFF 3. Lig'den çekilmesi sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 3.Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde 17 takımlı gruptan (2. Grup) Bölgesel Amatör Lig'e düşürüleceği belirtilen 3 takım yerine 2 takımın Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmesine,Malatya Arguvan Spor ve Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün TFF 3. Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 3. Lig Statüsü Madde 3/2 hükmünde 18 takımlı gruptan (3. Grup) Bölgesel Amatör Lig'e düşürüleceği belirtilen 3 takım yerine 1 takımın Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmesine, karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıkladı! İşte Süper Lig'den düşecek takım sayısı...
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