Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yasin Öztekin, formasına kavuşuyor
Giriş Tarihi: 22.3.2023 12:07

Yasin Öztekin, formasına kavuşuyor

İHA
Yasin Öztekin, formasına kavuşuyor

Yaşadığı ayak bileği sakatlığından dolayı üç maçtır Göztepe formasını giyemeyen Yasin Öztekin, Tuzlaspor müsabakasıyla formasına tekrar kavuşması bekleniyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Yasin Öztekin, bu sezon ligde gösterdiği performansla takımının en önemli gol silahı oldu. 35 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 22 maça çıkarken 8 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak takımının en skorer oyuncusu oldu.

Yaklaşık 1 ay önce gerçekleştirilen antrenman sırasında ayak bileğinden sakatlık yaşayan Yasin Öztekin, o günden sonra sarı-kırmızılı ekibin oynadığı 3 lig maçını da kaçırdı.

Bu durum üzerine yoğun bir tedavi süreci başlatan Göztepe, oyuncuyu bu hafta gerçekleştirilen antrenmanlara yetiştirdi. Teknik heyetin kararı doğrultusunda ise tecrübeli kanat oyuncusunun Tuzlaspor maçında forma giyip giymeyeceği maç günü belli olacak. Öte yandan 35 yaşındaki yıldız, Tuzlaspor deplasmanında gol atması durumunda 2 ay sonra gol sevinci yaşamış olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin anketçisi Özkiraz'ın 'İnce' oyununa suç duyurusu! "Ahlaksızca tezgahlanmış bir kurgu"
Hilmi Daşdemir'den Habertürk ve Kübra Par'a tepki: Bir daha olsa yine yayını terk ederim
Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden kritik HDP kararı! Oybirliğiyle reddedildi
Başınıza gelecek çok
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler
Güven tükendi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler
Habertürk TV'de Kübra Par'ın susturmaya çalıştığı Hilmi Daşdemir SABAH'a konuştu: Bu yeni değil
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP-HDP ilişkisi ve kayyum gerçeği
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasin Öztekin, formasına kavuşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA