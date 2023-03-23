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Giriş Tarihi: 23.3.2023 18:31

Çağlar Söğüncü’den depremzedeler için destek çağrısı

İHA
Çağlar Söğüncü’den depremzedeler için destek çağrısı

Leicester City’nin başarılı futbolcusu Çağlar Söğüncü, depremzedelere yardım için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Omuz Omuza kampanyasına bir destek de Leicester City'nin 26 yaşındaki savunmacısı Çağlar Söğüncü'den geldi. Mili oyuncu, TFF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Herkese merhaba. Ülkemizde olan depremlerden dolayı birçok insan hayatını kaybetti. Sağ kalanlar için lütfen elinizdeki imkanlar doğrultusunda yardımlarınızı bekliyoruz. Her yaptığınız yardım bir fark oluşturur. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Çağlar Söğüncü’den depremzedeler için destek çağrısı
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